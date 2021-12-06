快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

2021新北文化獎 延續傳統、發展創新，讓世界看見新北的多元

文 / 新北市政府文化局 提供

侯友宜市長與得獎者合影。 圖／新北市政府文化局 提供
侯友宜市長與得獎者合影。 圖／新北市政府文化局 提供

2021新北文化獎上周六（12/4）在新光音樂廳舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜親自出席頒獎。「2021新北文化獎」由李再鈐、李乾朗、施岑宜、甘樂文創志業股份有限公司獲獎；本屆特頒「特殊貢獻獎」予竹圍創辦人蕭麗虹老師，由丈夫陳光雄先生出席代表領獎。市長特別感念蕭麗虹老師在文化藝術交流的努力及付出，也向四位得獎者在其領域耕耘之貢獻表達致敬之意。

李再鈐

侯友宜市長與得獎者李再鈐老師(雕塑)授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供
侯友宜市長與得獎者李再鈐老師(雕塑)授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供

本年度得獎者中，今年高齡94歲的李再鈐老師，是臺灣現代至當代藝術發展過程中之重要藝術家，為臺灣低限藝術之先驅與奠基者。其藝術作品富含個人風格特色，並展現對人及生命深刻的體悟及關照；深厚的國學涵養，是李再鈐生命內化的養分，更是貫串他作品由內而生的信念。

李乾朗

長期致力於調查研究新北市文化資產，推動匠藝研究與傳承。獨具慧心的美學素養，表現在李乾朗的手稿線條與色彩中，不僅呈現其繪製精細的基底、對歷史文化的了解，更展現他對古建築深刻洞見的心靈之眼，描繪出臺灣歷史建築動人的生命樣貌。

施岑宜

「新村芳書院」創辦人及山長。在地方辦學，透過閱讀行動創造人與人的美好連結，並持續書寫建構出對「在瑞芳學」的想像。「山長為你導讀」透過閱讀文本、閱讀人物、閱讀地方的行動，施岑宜試圖讓大家看見屬於瑞芳的獨特山河海所造就的人事物。

甘樂文創志業股份有限公司

創新詮釋在地老產業的特色內涵，與在地職人和藝術家合作，透過體驗及實踐，活化再造三峽產業文化。工藝職人、在地青年和良食農友，在基地「合習聚落」，一起共存、共學，建立起人與產物、與地方的良善循環系統。

特殊貢獻獎：蕭麗虹

侯友宜市長與特殊貢獻獎得獎者蕭麗虹老師丈夫陳光雄先生授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供
侯友宜市長與特殊貢獻獎得獎者蕭麗虹老師丈夫陳光雄先生授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供

竹圍工作室創辦人，長期致力於文化政策發展、推動創意城市、以藝術倡議環境議題，並支持創藝人才養成。熱愛藝術，且擁有一顆包容開放的心。為臺灣藝文空間營運先鋒，以「國際連結、在地行動」的概念，透過駐村，把國際優秀的藝術家帶來臺灣；不僅對新北市藝文發展，更對臺灣發展國際藝文交流影響深遠，讓臺灣看見世界，讓世界看見臺灣。

新北市政府文化局　廣告

相關新聞

內政部：公告地價評定應合理反應市價變動

針對民間團體質疑。縣市公告地價偏離市價。內政部今天表示，公告地價為地價稅的核課基礎，依規定是由縣市政府綜合考量地方土地市...

【今日精摘】肯德基也要漲價套餐最多貴10元／月領勞保年金者65%領不到2萬

•漲了！連鎖速食「肯德基」宣佈，將於12月7日起調整部份餐點售價，調整幅度為2～10元，其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3～10元、個人套餐類產品售價調幅5～10元；甜點、點心類單點調整區間為2～5元。此外，超過半數產品價格維持不變。

【午間快報】北市促銷莫德納 12/9前接種送百元禮券／李柏璋遭爆偷拍性愛過程被通緝

•台北市長柯文哲今天主持防疫疫苗記者會，他宣布，台北市因為有一批莫德納疫苗，即將在12月9日到期，台北市也擠出打疫苗送100元禮券，「到期沒有打也是丟掉」，只要是今天到12月9日施打莫德納第1劑、第2劑的民眾，都可以現場拿到100元禮券。...

24場所下月強制打2劑上工 新營社區大學：全力配合

疫情指揮中心昨宣布教育部、經濟部、勞動部及衛福部等部會24類業管場域人員須強制打2劑或每周採檢PCR陰性才能上工，台南新...

願景工程／淨零中的英國 暖氣好貴 這個冬天有多冷

所謂的淨零碳排指的碳排放量與減碳排量互相抵消，其中多達128國家以上宣布要以2050為目標，包括台灣也在第二十六屆氣候峰...

王惕吾獎學金 24學生獲60萬

聯合報系文化基金會昨舉辦「第廿八屆王惕吾先生新聞獎學金贈獎典禮」，來自各大學校院廿四名學生獲獎。聯合報系文化基金會執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。