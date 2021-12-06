2021新北文化獎 延續傳統、發展創新，讓世界看見新北的多元

侯友宜市長與得獎者合影。 圖／新北市政府文化局 提供

2021新北文化獎上周六（12/4）在新光音樂廳舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜親自出席頒獎。「2021新北文化獎」由李再鈐、李乾朗、施岑宜、甘樂文創志業股份有限公司獲獎；本屆特頒「特殊貢獻獎」予竹圍創辦人蕭麗虹老師，由丈夫陳光雄先生出席代表領獎。市長特別感念蕭麗虹老師在文化藝術交流的努力及付出，也向四位得獎者在其領域耕耘之貢獻表達致敬之意。

李再鈐

侯友宜市長與得獎者李再鈐老師(雕塑)授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供

本年度得獎者中，今年高齡94歲的李再鈐老師，是臺灣現代至當代藝術發展過程中之重要藝術家，為臺灣低限藝術之先驅與奠基者。其藝術作品富含個人風格特色，並展現對人及生命深刻的體悟及關照；深厚的國學涵養，是李再鈐生命內化的養分，更是貫串他作品由內而生的信念。

李乾朗

長期致力於調查研究新北市文化資產，推動匠藝研究與傳承。獨具慧心的美學素養，表現在李乾朗的手稿線條與色彩中，不僅呈現其繪製精細的基底、對歷史文化的了解，更展現他對古建築深刻洞見的心靈之眼，描繪出臺灣歷史建築動人的生命樣貌。

施岑宜

「新村芳書院」創辦人及山長。在地方辦學，透過閱讀行動創造人與人的美好連結，並持續書寫建構出對「在瑞芳學」的想像。「山長為你導讀」透過閱讀文本、閱讀人物、閱讀地方的行動，施岑宜試圖讓大家看見屬於瑞芳的獨特山河海所造就的人事物。

甘樂文創志業股份有限公司

創新詮釋在地老產業的特色內涵，與在地職人和藝術家合作，透過體驗及實踐，活化再造三峽產業文化。工藝職人、在地青年和良食農友，在基地「合習聚落」，一起共存、共學，建立起人與產物、與地方的良善循環系統。

特殊貢獻獎：蕭麗虹

侯友宜市長與特殊貢獻獎得獎者蕭麗虹老師丈夫陳光雄先生授獎合影。 圖／新北市政府文化局 提供

竹圍工作室創辦人，長期致力於文化政策發展、推動創意城市、以藝術倡議環境議題，並支持創藝人才養成。熱愛藝術，且擁有一顆包容開放的心。為臺灣藝文空間營運先鋒，以「國際連結、在地行動」的概念，透過駐村，把國際優秀的藝術家帶來臺灣；不僅對新北市藝文發展，更對臺灣發展國際藝文交流影響深遠，讓臺灣看見世界，讓世界看見臺灣。

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