2021新北文化獎 延續傳統、發展創新，讓世界看見新北的多元
2021新北文化獎上周六（12/4）在新光音樂廳舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜親自出席頒獎。「2021新北文化獎」由李再鈐、李乾朗、施岑宜、甘樂文創志業股份有限公司獲獎；本屆特頒「特殊貢獻獎」予竹圍創辦人蕭麗虹老師，由丈夫陳光雄先生出席代表領獎。市長特別感念蕭麗虹老師在文化藝術交流的努力及付出，也向四位得獎者在其領域耕耘之貢獻表達致敬之意。
李再鈐
本年度得獎者中，今年高齡94歲的李再鈐老師，是臺灣現代至當代藝術發展過程中之重要藝術家，為臺灣低限藝術之先驅與奠基者。其藝術作品富含個人風格特色，並展現對人及生命深刻的體悟及關照；深厚的國學涵養，是李再鈐生命內化的養分，更是貫串他作品由內而生的信念。
李乾朗
長期致力於調查研究新北市文化資產，推動匠藝研究與傳承。獨具慧心的美學素養，表現在李乾朗的手稿線條與色彩中，不僅呈現其繪製精細的基底、對歷史文化的了解，更展現他對古建築深刻洞見的心靈之眼，描繪出臺灣歷史建築動人的生命樣貌。
施岑宜
「新村芳書院」創辦人及山長。在地方辦學，透過閱讀行動創造人與人的美好連結，並持續書寫建構出對「在瑞芳學」的想像。「山長為你導讀」透過閱讀文本、閱讀人物、閱讀地方的行動，施岑宜試圖讓大家看見屬於瑞芳的獨特山河海所造就的人事物。
甘樂文創志業股份有限公司
創新詮釋在地老產業的特色內涵，與在地職人和藝術家合作，透過體驗及實踐，活化再造三峽產業文化。工藝職人、在地青年和良食農友，在基地「合習聚落」，一起共存、共學，建立起人與產物、與地方的良善循環系統。
特殊貢獻獎：蕭麗虹
竹圍工作室創辦人，長期致力於文化政策發展、推動創意城市、以藝術倡議環境議題，並支持創藝人才養成。熱愛藝術，且擁有一顆包容開放的心。為臺灣藝文空間營運先鋒，以「國際連結、在地行動」的概念，透過駐村，把國際優秀的藝術家帶來臺灣；不僅對新北市藝文發展，更對臺灣發展國際藝文交流影響深遠，讓臺灣看見世界，讓世界看見臺灣。
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