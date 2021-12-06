24場所下月強制打2劑上工 新營社區大學：全力配合

疫情指揮中心昨宣布教育部、經濟部、勞動部及衛福部等部會24類業管場域人員須強制打2劑或每周採檢PCR陰性才能上工，台南新營社區大學表示，這項新規定，對社區大學影響不大，會全力配合、落實。

新營社區大學主任張文彬說，因疫情影響，今年新營社大開設課程原本就較往年少，目前約有90門課程，授課老師不會超過90名，早在今年5月疫情嚴峻時，就陸續照疫情指揮中心指引，陸續登錄接種疫苗，隨著疫情和緩，已完成接種第二劑，「本來就有在做」。

他說，上午也接到台南市政府教育局來電告知指揮中心上述新規定，初步清查，現有授課老師及社大8名工作人員幾乎都完成接種2劑，為求慎重，也會再請同仁再次清查、落實，會全力配合防疫需求。