願景工程／淨零中的英國 暖氣好貴 這個冬天有多冷

所謂的淨零碳排指的碳排放量與減碳排量互相抵消，其中多達128國家以上宣布要以2050為目標，包括台灣也在第二十六屆氣候峰會前提出，淨零碳排已然成為下一個世代的「永續入場券」，也宣告著能源議題上升到新高度，我們不只得關心能源怎麼來，更得從減碳生活的實際行動做起。

英國身為峰會主辦國，從腳步到心態都得具有更開創的精神以及實際作為，但要如何做到？聯合報英國採訪團深入當地，從全紀錄峰會的格拉斯哥協定如何形成之外，也從氣候變遷、英國天然氣危機引發的能源結構問題、企業減碳、以及運輸跟永續環境等多個面向探討，製作系列影音專題，並試圖呈現台灣視角，從這些切身相關的困境，反問自身，該如何與全球氣候行動接軌？淨零之戰，已經不只是口號以及企業到各國競爭的問題，更是屬於不可迴避的全球生存議題。

寒冬將至，英國人不只憂心新冠疫情飆升，天然氣價格的狂飆，更是驚人。天然氣批發價格從一月以來上漲250%，導致九月初開始，英國小型能源公司接連倒閉，加上英國人冬天需要用天然氣供暖，但費用不斷高漲，根據英國能源與氣候情報部份的報告顯示隔熱性較差的房屋經濟受創最嚴重，預計一年會多支付246英鎊的暖氣費用。身為獨立樂團「橫越晨曦」主唱兼吉他手的提姆，住在倫敦的金士頓地區，因為時常練團表演直到深夜才返回住處。獨自住在約八坪的分租房間，十月底的中午，氣溫只有十度上下，去年冬天提姆每個月暖氣費用約130英鎊，他坦承，這已經占他收入的十分之一左右。

倫敦東南區能源聯盟負責人吉凡娜Giovanna Speciale表示，每年平均有25000人死於寒冷，而且死於屋內的還高於道路的四倍，吉凡娜說，這些能源貧窮居民擔憂暖氣費太高，不是不敢開，就是全家窩在一起取暖，長久下來也會造成心理健康問題。吉凡娜判斷，即便疫情未降溫，但可能都不會減緩能源危機讓前來求助的人們的腳步。專門投資綠能基礎建設的Glenmont Partners合夥人彼得迪克森表示，這代表更應該減少對化石燃料的依賴，選擇獨立性跟安全性更好的再生能源。

本則影音從因為暖氣費用高漲而飽受困擾的個案，看到能源危機帶給民眾的影響是全面的，甚至不敢多開暖氣，因為這將會使他們的生活費更加困頓。然而，英國在未來的能源路徑上，則有別於過往，並非採用更多化石燃料或是核能，反而是選擇獨立性跟安全性更好的綠能，未來得加強的則是儲能跟電網系統的開發與研究。英國的天然氣危機帶給未來同樣提高燃氣發電的台灣甚麼樣的啟示？倫敦大學能源研究所高級研究員李沛濠表示，目前台灣已經喊出2050淨零碳排，那麼得去思考，持續增加的天然氣這些高碳投資，是否會在未來轉型過程之中，變成一種時間成本的浪費，因為2050這些電廠可能雖然還能用，但卻得關門，這是政府在規劃能源結構時候，必須更全面去思考跟因應的。