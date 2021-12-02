快訊

直播／今本土+0、無病歿！境外增17例 分美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

獨／台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院某病房傳有護理主管要求護理師回捐三成防疫津貼。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台大醫院某病房傳有護理主管要求護理師回捐三成防疫津貼。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

為慰勉醫事機構及其工作人員在疫情期間辛勞付出，衛福部醫事司訂定獎勵辦法並給予獎勵津貼。台大醫院護理人員好不容易等到今年5、6月最累時期一部份的獎勵金，卻有胸腔內科病房護理主管要求「回捐三成」，要求護理學姊分組跟學妹追討「捐款」，還要領出現金、不可轉賬；另外，獎勵金發放比例疑似按照「輩份」，未依實際照顧確診的工作情形。台大醫院護理部表示，該單位已打消此意，不會要求回捐。

該病房護理師小青表示，10月底部分獎勵金撥款，主管發給單位學姊一些表格，表格上有學妹名單、個別獎勵金額、三成回捐金額等資訊，要每個學姊負責向名單上的學妹收取三成回捐，而且要領出現金繳回、不得匯款。

由於該病房已向每名護理師收過1000元公費，許多人都覺得回捐三成甚不合理，便詢問為何再多收？主管僅說是作為婚喪喜慶紅白包、吃吃喝喝等用途。詳細檢視獎勵金分配方式也發現，資深者有人領到15萬元以上，中間資歷大約是7萬、9萬多元，最資淺的僅4萬多元，與實際照顧確診者的情形有差異，但主管也說不清楚計算方式。

根據衛福部獎勵辦法，只要對照實際工作情形，獎勵金計算可以相當清楚。小青說，基本原則是給主要照顧的護理師每人每班1萬元，但臨床實務可能需要其他護理師一起幫忙，因此衛福部也已告知醫院可在申請資料載明理由，經審核通過，輔助人力也能拿到一人1萬元。

小青表示，去年衛福部給醫院的申請表單上，有當事人簽名欄，送出資料前可以確認內容再簽名，但今年簽名欄卻消失了。醫院交給衛福部的資料內容，只有醫院和衛福部兩方知道，基層醫護不知道自己拿到的獎勵金是怎麼算出來的。醫院主管階級處理方式不公開透明，只想叫大家不要吵、把問題推回基層，結果只是加重單位內部人際關係的壓力。

「這是哪家醫院？」醫事司司長劉越萍聞訊相當驚訝，她說，衛福部希望盡快加速發放獎勵金，但同時也要求醫院申報和發放獎勵金必須要「透明、公開」，就算文件上沒有同仁簽名欄，醫院也應該要給同仁個別確認無誤，再送交到衛福部。如果有醫護人員發現醫院作法不符合此原則，可向衛福部提出申訴，醫事司會去了解，要求醫院說明，並講清楚要如何做到透明公開。

台大醫院護理部副主任林綉珠表示，去年衛福部尚未編列清潔人員獎勵金時，有些單位確實曾經回捐獎勵金，以分給清潔人員；後來衛福部獎勵範圍納入清潔人員，回捐款項都已經退還。至於今年，林綉珠證實，確實有一個單位曾有此想法，但「回捐獎勵金」並非護理部的政策，護理部認為不妥，該單位也已打消此意。

「個人津貼就是個人津貼，不該這樣統籌管理，」林綉珠表示，除非單位內部自己討論過、大家都同意；比如有些單位會認為獎勵金是屬於大家的，有共識要捐一部分給弱勢團體。至於這類款項運用的討論如何進行、各單位領多少錢，則是各別單位提出申請、由衛福部核發，護理部不會介入。

有關同仁反映申報資料未經確認就送出、獎勵金分配方式不符合實際照顧情形，林綉珠表示，醫院的標準作業流程都有要求「獎勵金申請資料送件前，必須給本人確認過」，如果單位沒給本人確認就送件，這也是不行的。

衛福部 台大醫院 護理師

延伸閱讀

台大護理師解放雙手 全國首創手術房語音輸入系統

加班費當山搜獎金惹議 南投縣長今滅火宣布明年發

成大醫學大二生縫傷口「如此特別」衛福部：醫院管理疏失

苗縣府慰勞衛生所防疫人員 吸收管銷費用全額發獎勵金

相關新聞

獨／台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

為慰勉醫事機構及其工作人員在疫情期間辛勞付出，衛福部醫事司訂定獎勵辦法並給予獎勵津貼。台大醫院護理人員好不容易等到今年5...

【午間快報】林秉樞收押：高嘉瑜應該很開心／與AZ簽500萬劑新合約 可選疫苗

•涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞昨天下午4時由板橋警分局由警方解送新北地檢署複訊，檢方複訊完畢，認為林秉樞犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法院諭知收押禁見。林移送新北地院，提出三點聲明，並數度向高嘉瑜道歉，「打人就是不對」。法院裁定收押禁見後，林秉樞走回檢方途中，面對媒體記者詢問有沒有甚麼想對高嘉瑜說，他回答「不用啦！她應該很開心啦」。

【專家之眼】金馬58的勝利宣言 台灣電影活出「底氣」

用「勝利宣言」來形容金馬58盛宴落幕後的迴盪，或許不太符合本屆金馬獎執委會李安導演的低調風格，但是從入圍者及得獎作品的細...

除籍補救 江啟臣批開人民玩笑

因新冠肺炎邊境嚴管已近兩年，不少旅外工作、就學國人面臨戶籍法遷出兩年須除籍（移籍）規定，內政部仍堅持防疫紓困特別條例不應...

因疫情除籍 健保、國民年金可續保

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，健保、國民年金保險恐遭退保，影響就醫等權益。衛福部社保司司長商東福...

避免性別刻板印象 媒體研討

性別平權議題漸受到重視，為避免新聞報導沿襲對性別的刻板印象，使用歧視或情緒性用詞，文化部昨委託台北市報業商業同業公會舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。