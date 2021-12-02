獨／台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

為慰勉醫事機構及其工作人員在疫情期間辛勞付出，衛福部醫事司訂定獎勵辦法並給予獎勵津貼。台大醫院護理人員好不容易等到今年5、6月最累時期一部份的獎勵金，卻有胸腔內科病房護理主管要求「回捐三成」，要求護理學姊分組跟學妹追討「捐款」，還要領出現金、不可轉賬；另外，獎勵金發放比例疑似按照「輩份」，未依實際照顧確診的工作情形。台大醫院護理部表示，該單位已打消此意，不會要求回捐。

該病房護理師小青表示，10月底部分獎勵金撥款，主管發給單位學姊一些表格，表格上有學妹名單、個別獎勵金額、三成回捐金額等資訊，要每個學姊負責向名單上的學妹收取三成回捐，而且要領出現金繳回、不得匯款。

由於該病房已向每名護理師收過1000元公費，許多人都覺得回捐三成甚不合理，便詢問為何再多收？主管僅說是作為婚喪喜慶紅白包、吃吃喝喝等用途。詳細檢視獎勵金分配方式也發現，資深者有人領到15萬元以上，中間資歷大約是7萬、9萬多元，最資淺的僅4萬多元，與實際照顧確診者的情形有差異，但主管也說不清楚計算方式。

根據衛福部獎勵辦法，只要對照實際工作情形，獎勵金計算可以相當清楚。小青說，基本原則是給主要照顧的護理師每人每班1萬元，但臨床實務可能需要其他護理師一起幫忙，因此衛福部也已告知醫院可在申請資料載明理由，經審核通過，輔助人力也能拿到一人1萬元。

小青表示，去年衛福部給醫院的申請表單上，有當事人簽名欄，送出資料前可以確認內容再簽名，但今年簽名欄卻消失了。醫院交給衛福部的資料內容，只有醫院和衛福部兩方知道，基層醫護不知道自己拿到的獎勵金是怎麼算出來的。醫院主管階級處理方式不公開透明，只想叫大家不要吵、把問題推回基層，結果只是加重單位內部人際關係的壓力。

「這是哪家醫院？」醫事司司長劉越萍聞訊相當驚訝，她說，衛福部希望盡快加速發放獎勵金，但同時也要求醫院申報和發放獎勵金必須要「透明、公開」，就算文件上沒有同仁簽名欄，醫院也應該要給同仁個別確認無誤，再送交到衛福部。如果有醫護人員發現醫院作法不符合此原則，可向衛福部提出申訴，醫事司會去了解，要求醫院說明，並講清楚要如何做到透明公開。

台大醫院護理部副主任林綉珠表示，去年衛福部尚未編列清潔人員獎勵金時，有些單位確實曾經回捐獎勵金，以分給清潔人員；後來衛福部獎勵範圍納入清潔人員，回捐款項都已經退還。至於今年，林綉珠證實，確實有一個單位曾有此想法，但「回捐獎勵金」並非護理部的政策，護理部認為不妥，該單位也已打消此意。

「個人津貼就是個人津貼，不該這樣統籌管理，」林綉珠表示，除非單位內部自己討論過、大家都同意；比如有些單位會認為獎勵金是屬於大家的，有共識要捐一部分給弱勢團體。至於這類款項運用的討論如何進行、各單位領多少錢，則是各別單位提出申請、由衛福部核發，護理部不會介入。

有關同仁反映申報資料未經確認就送出、獎勵金分配方式不符合實際照顧情形，林綉珠表示，醫院的標準作業流程都有要求「獎勵金申請資料送件前，必須給本人確認過」，如果單位沒給本人確認就送件，這也是不行的。