兩岸佛教雲集 開創疫後弘法新局

「二○二一人間佛教發展線上研討會」12月1日起連續兩天隆重登場，吸引兩岸佛教界諸多高僧大德海會「雲」集。 圖／中華人間佛教聯合總會提供

百年大疫讓全球民眾生活型態大改變，宗教弘法也面臨轉型的挑戰和考驗。中華人間佛教聯合總會、中國佛教協會首度聯袂主辦的「二○二一人間佛教發展線上研討會」，12月1日起連兩天隆重登場。

會中以「後疫情時代的弘法新趨勢」為題，探討如何在跨疫情期間，開展弘法新局，吸引兩岸佛教界諸多高僧大德海會「雲（端）」集，逾五百位法師線上線下匯聚參與、跨海對談，意義殊勝深遠。

12月1日開幕式上，中國佛教協會駐會副會長宗性法師、明海法師、副祕書長普正法師、中華人間佛教聯合總會主席明光法師、淨耀法師、慈容法師、黃書瑋、監事長首愚法師、佛光山住持心保和尚、法鼓山退居方丈果東法師、香光尼僧團方丈悟因法師、靈鷲山佛教教團創辦人心道法師、福智僧團住持如淨法師、佛光山文化院院長依空法師等，兩岸重量級佛教領袖代表、諸山長老均與會，顯見對研討會的重視。

中華人間佛教聯合總會、中國佛教協會首度聯袂主辦的「二○二一人間佛教發展線上研討會」，12月1日起連續兩天登場，吸引兩岸佛教界諸多高僧大德海會「雲」集。 圖／中華人間佛教聯合總會提供

行菩薩道度眾 佛子責無旁貸

普正法師透過視訊表示，疫情讓兩岸佛教實體交流變得不易，這次透過線上參加研討會，顯得更為珍貴難得，也展現兩岸佛教界同根同源、一家親的情誼。

宗性法師致詞時，率先傳達大陸佛教界對佛光山開山星雲大師健康的問候和祝福。他坦言，疫情為佛教弘揚和傳播帶來很多挑戰，人間佛教與大乘菩薩道精神，相當關切現世與當代社會，「面對疫情變化，如何能夠緊盯時代步伐，在弘法形式、內容上能為現世眾生提供更好的服務，我想這是人間佛教思想的基本內涵，也是身為佛弟子的責無旁貸。」他期許大家能針對研討會主題，在交流互動中，多多提出方案、貢獻智慧力量。

中華人間佛教聯合總會、中國佛教協會首度聯袂主辦的「二○二一人間佛教發展線上研討會」，12月1日起連續兩天登場，吸引兩岸佛教界諸多高僧大德海會「雲」集。 圖／中華人間佛教聯合總會提供

網路超越距離 給予修持方向

明光法師表示，兩岸共同攜手合辦人間佛教發展研討會，在佛教發展史上別具意義。近兩年來疫情嚴峻造成生活不便，所幸弘法者與學佛者對佛教的熱情不減，拜科技所賜，藉由網路線上直播或各種教學，也安頓無數民眾身心。他進一步指出，佛教應該因應ｅ世代變遷脈動，與時俱進，推陳出新，他盼兩岸攜手針對「後疫情時代的弘法新趨勢」作深入的探討、交流，能為佛教開創新局。

慈容法師也指出，大疫期間帶來生活諸多不便，老百姓心中更加空虛，社會瀰漫不安，此時更需要佛教給予心靈助力，﹁這次兩岸發動研討會，即是要承擔出家人的責任，為大家服務﹂，舉佛光會近日舉辦國際佛光會世界會員代表線上大會為例，線上有逾兩萬多人共修；有信徒雖無法參與實體道場，但透過網路禪淨共修，同時禮拜、打坐、念佛，也能給予信徒精神力量、修持方向，「讓他們更有力量，把疫情化為烏有，讓業障早日消除。」

兩天研討會內容豐富，除了首日主題論壇「後疫情時代的佛教應何去何從？」還有弘法新趨勢：「線上與線下的佛教弘法」、「佛教如何停課不停學」、「知己知彼──了解ｅ世代的思考模式」