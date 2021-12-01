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青少年打第二劑疫苗影響學測 專家：間隔12周仍應接種

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
青少年打第二劑疫苗影響學測？李秉穎說，只要兩劑間隔12周仍應接種。記者沈能元／攝影
青少年打第二劑疫苗影響學測？李秉穎說，只要兩劑間隔12周仍應接種。記者沈能元／攝影

台大醫院感染科前醫師林氏璧今天接受節目訪問表示，中央流行疫情指揮中心開放青少年打BNT第二劑疫苗，不代表疑慮完全解除，因心肌炎主要發生在接種第二劑後，且整體要觀察28天較為保險，因此有家長擔心明年1月學測考試會受到影響。專家表示，青少年仍有染疫風險，如今年5月國內疫情爆發，就有許多學生染疫，因此春節前間隔12周就打會比較好一點。

指揮中心疫苗諮詢小組（ACIP）召集人李秉穎今天參與「企業新冠流感打擊聯盟」活動時受訪說，春節期間防疫旅館不足，因此入境管制上有一些鬆綁，對社區疫情會是個考驗，尤其是學生族群染疫，不只是停班、停課，還有家庭照顧問題等，雖然青少年染疫後不太會引發重症，仍必須做適當防範，因此與第一劑間隔12周以上，就可接種第二劑。

李秉穎說，所以做這樣的決定，因為間隔12周也很久了，心肌炎發生率並未明顯上升，若再延長時間，好像也沒有好處，學生都要放寒假了，間隔太久沒打，也會讓人擔心防護網會不會出現破洞，因此時間到就打會比較好一點。

李秉穎指出，接種第二劑疫苗後，體內免疫力上升比較快，產生抗體不需兩周時間，建議學生於春節前接種第二劑即可，以降低社區感染風險。

李秉穎認為，春節期間若要管制人潮出遊措施「其實很難」，也不容易限制，如跨年活動或現在正進行的中華職棒總冠軍賽，大規模人潮聚集、流動上沒有太大差別，說不定職棒總冠軍賽的人與人社交距離，比起跨年活動還要更近，因此參與類似大規模人潮活動時，呼籲大家還是要戴好口罩。

至於，春節期間，關於入境者7+7檢疫措施。李秉穎提醒，入境者應嚴格遵守7天自主健康管理，不守規定的人若自行外出或聚餐，將可能形成防疫破口，「人情之常」就是只和家人團聚。

新冠疫苗

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