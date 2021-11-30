促移民公司保護個資 移民署修法即起施行

為強化民間個資保護責任，內政部訂定9個資安維護管理辦法。移民署說，「內政部指定移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」今天修正發布施行，以落實移民公司保護個資。

移民署今天發布新聞稿表示，為落實移民公司對個人資料的保護，日前修正「移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」部分條文，並將名稱改為「內政部指定移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」，且已經內政部審查通過，並依法制作業程序，於今天修正發布施行。

移民署指出，管理辦法原本就要求移民公司應訂定發生個資外洩等侵害事故時的應變機制，現為再強化移民公司對個資保護的監管措施，增訂業者應於重大個資外洩發生後72小時內書面通報內政部，並啟動行政檢查等措施，以進一步保障消費者個資安全。

由於移民公司蒐集保有消費者個資，移民署說，業者依規定應採取適當的安全設備或防護措施。透過這次修法，針對使用資通訊系統，保存消費者個資達1000筆以上業者，更明定規範應採取6項資料安全管理措施，以落實維護消費者的個資安全。

另外，為加強移民公司內部查核機制，也修正提高執行定期檢查的頻率，由每2年至少1次增加為每年至少1次。