快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

促移民公司保護個資 移民署修法即起施行

中央社 / 台北30日電

為強化民間個資保護責任，內政部訂定9個資安維護管理辦法。移民署說，「內政部指定移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」今天修正發布施行，以落實移民公司保護個資。

移民署今天發布新聞稿表示，為落實移民公司對個人資料的保護，日前修正「移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」部分條文，並將名稱改為「內政部指定移民業務機構個人資料檔案安全維護管理辦法」，且已經內政部審查通過，並依法制作業程序，於今天修正發布施行。

移民署指出，管理辦法原本就要求移民公司應訂定發生個資外洩等侵害事故時的應變機制，現為再強化移民公司對個資保護的監管措施，增訂業者應於重大個資外洩發生後72小時內書面通報內政部，並啟動行政檢查等措施，以進一步保障消費者個資安全。

由於移民公司蒐集保有消費者個資，移民署說，業者依規定應採取適當的安全設備或防護措施。透過這次修法，針對使用資通訊系統，保存消費者個資達1000筆以上業者，更明定規範應採取6項資料安全管理措施，以落實維護消費者的個資安全。

另外，為加強移民公司內部查核機制，也修正提高執行定期檢查的頻率，由每2年至少1次增加為每年至少1次。

移民署 個資 內政部

延伸閱讀

東歐邊境爭議 立陶宛盼歐盟調整戰略

「外國人、非法」冒犯移民？ 美7州擬修改法規用詞

民主黨內分歧 拜登移民政策難取得平衡

移民偷渡死傷嚴重 法與英互控責任

相關新聞

財政部國稅局爆發記帳士個資外洩 行政院列資安事件

財政部國稅局傳出資安事件。財政部中區國稅局一名承辦人在建置記帳士查詢名冊時，疑人為疏失，誤將記帳士個資檔案傳輸上網，導致...

李安獲總統文化獎 蔡英文感謝長期關心台灣電影界

第11屆「總統文化獎」頒獎典禮今天在圓山飯店舉行，知名導演李安獲得「文化耕耘獎」，由蔡英文總統親自頒獎。蔡總統表示，李安...

境外學生確診單日增9例 校園病例破900

國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專及高中境外移入共增...

年輕人不想當下個羅一鈞？全台感染科招募不到新醫師 為什麼？

身為抗疫英雄的感染科醫師，竟後繼無人？10年來報考人數每年下滑，最大醫院林口長庚近6年只收到一位住院醫師。為什麼年輕人不想成為下一個張上淳、羅一鈞？

立院三讀 落實檢察機關名銜「去法院化」

為落實檢察署「去法院化」，立法院今天三讀修正「公職人員選罷法」第115條、「總統副總統選罷法」第100條文，將公職人員及...

日本海底火山噴發浮石恐漂台 漁業署：對漁業資源無影響

日本受到今年8月小笠原群島海底火山噴發的影響，沖繩本島等地沿海出現許多「浮石」，且根據電腦模擬最新預測，未來浮石可能漂流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。