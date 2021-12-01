港務公司 活化高雄港國際競爭力

「高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫興建及營運」案，榮獲第19屆民間參與公共建設金擘獎評定為優等案件。

高雄港貨物吞吐量約占國內五成、貨櫃裝卸量則占整體七成；這個國內最大的港口、一度位居全球第三大的高雄港，晚近由於老舊的機具與軟硬體設施未能及時更新，加上中國大陸新興港口如深圳鹽田、上海洋山、浙江寧波、山東青島等競爭挑戰，國際排名逐年下滑。

鑑於提升高雄港國際競爭力的必要與急迫性，「高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫」配合高雄港貨櫃發展定位，整合高雄港未來的主要開發計畫，由臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司主辦，已納入「新十大建設」、「挑戰2008」及「愛台12建設」，屬重大公共建設計畫。

此計畫以前瞻規劃碼頭及船席水深，精確掌握船舶大型化與貨櫃發展趨勢，擴增港埠用地與聯外交通配套措施，開啟高雄港新興開發核心港區，啟動周遭區域之多元開發，而興建工程及後續維運帶來眾多就業機會及經濟上之加成效益，並活絡地方產業與經濟，帶動上下游產業人力及業務需求，讓洲際貨櫃中心第一期成為國際級現代化貨櫃碼頭。

政府與民間通力合作，發揮BOT優勢互補與資源整合是此計畫圓滿達成預定目標的關鍵；民間方面，透過陽明海運集團依促參法成立的特許公司高明貨櫃碼頭公司的自動化技術，增進經營效率；政府方面，交通部高雄港務局成立工程、招商等各專案小組，整合分工掌握作業時效，並密集與眾多跨機關單位協商與即時反應，排除障礙，並在行政院、交通部之鼎力支持及高雄分公司與高雄市政府戮力推動下，完成推動30餘年紅毛港遷村作業。

繼遷村後，此案先後完成遷建台電公司煤輪碼頭、興建外海圍堤及聯外道路等艱困公共工程，目前有共有4座深水碼頭，可配合超大型全貨櫃輪作業需要；先進橋式起重機等設，供世界最大型2.4萬TEU級貨櫃輪靠泊。

展望未來，高明貨櫃碼頭具備優越的新式深水貨櫃碼頭條件，可供2.4萬TEU級超大型貨櫃輪靠泊，且配置先進前後線機具設備，提高裝卸作業效率，年作業能量可達300萬TEU以上，目前 THE及OCEAN主要海運聯盟皆有航線到靠，可藉由高雄港做為近遠洋航線樞紐，持續爭取新航線及轉口貨源，提升高雄港貨量與效能。

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