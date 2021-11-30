新北招商高值加倍大會正式登場！適地適才，創造產業高值、商機加倍

「2021新北招商高值加倍大會」，一站式整合土地媒合會、就業博覽會及名人講堂等三大主題。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

為促進疫後經濟發展與產業投資佈局，新北市政府於今(30)日舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，一站式整合土地媒合會、就業博覽會及名人講堂等三大主題，本次活動除了原有的土地招商媒合，此次更「加倍」舉辦就業博覽會，帶領企業不只可以找到適合用地，更可以找到新北在地的好人才，解決企業投資困境拓展全新商機，共同在疫後超前部署，開啟投資新契機。

「2021新北招商高值加倍大會」啟動儀式(左起第2位南亞科技副總經理吳志祥、新北市長侯友宜、鴻海集團數位轉型長龔培元)。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

新北市長侯友宜表示，今(110)年雖受疫情衝擊，但市府招商不停歇，自推動招商一條龍服務以來，已積極促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐，而為號召更多國內外企業進駐投資，市府秉持便民、利民、愛民的精神，將招商一條龍單一窗口實質體現為本次一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源。本次活動配合本市加倍券活動主題，取名為「2021新北招商高值加倍大會」，期許各個企業來新北投資都能創造「高值」，業績營收年年「加倍」，共同創造安居樂業、幸福繁榮的新北市。

經發局說明，針對企業投資普遍面臨的尋找產業空間痛點，活動特別匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等跨局處合作，約釋出14公頃的公有土地招商案源，此外本次活動亦邀請市府所服務之工業區立體化與招商一條龍服務廠商，市府除了提供工業區立體化容積獎勵及招商一條龍投資加速服務外，也透過本次活動協助這些廠商釋出空間，如中華工程土城AI智慧園區及雍和建設汐止Taipei park台北園區等，不僅協助廠商媒合土地空間，亦活化新北產業用地單元。另活動邀請新北市不動產仲介經紀商業同業公會與會，提供相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，現場設置媒合攤位及諮詢櫃台，並辦理招商說明會，協助企業快速掌握資訊尋得所需用地。

新北市長侯友宜巡視攤位。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

另有別於以往聚焦在土地用地上的招商媒合，本次活動與就服處合作「加倍」舉辦就業博覽會，由市府所服務之工業區立體化與招商一條龍廠商提供職缺，共有如鴻海科技集團、南亞科技、中華工程等18家企業參與就業博覽會現場設攤，共計釋出逾1700個關鍵職缺。活動現場除了企業的攤位外，亦有安排現場兩個資深人資主管提供履歷健診及職涯訪談的服務，讓民眾不只可以來一探新北的優質企業職缺，更協助民眾可以檢視自身履歷並對自己的職涯做規劃。

今年首度加入就業博覽會，邀請鴻海等18家廠商，釋出逾1700個職缺(左起鴻海集團數位轉型長龔培元、新北市長侯友宜)。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

本次活動也舉辦名人講堂，邀請高力國際總經理劉學龍、鴻海科技集團新創辦公室葉光釗協理及人資專家林娟博士，為企業、民眾解析後疫情時期土地、產業及人才需求等三大面向，並分享如何於疫情危機中超前部署與轉型佈局，讓市府、企業、民眾共同走出疫情下困境，攜手翻轉疫後新經濟。

經發局補充，今年雖受疫情影響，市府仍力抗疫情，全力協助新北企業排除投資障礙，自108年來招商一條龍專案服務已落實逾2,900億元投資金額，創造7萬8,700個就業機會，這都是市府與民間企業共同努力的結果。

此外，新北不僅透過招商創造就業，近日更是雙「金」在手，已分別奪下財政部「金擘獎」和行政院「金質獎」。其中素有促參界奧斯卡之稱的「金擘獎」，日前公布第19屆得獎名單，「滬尾藝文休閒園區」以公私合作的方式完成重大建設，市府攜手民間力量共同勇奪「政府團隊獎」及「民間團隊獎」2獎項優等獎殊榮。而由新北自行規劃打造的「寶高智慧產業園區」，不僅奪下行政院公共工程「金質獎」第21屆建築類特優工程的殊榮，未來也將成為一個堅實的產業聚落和空間，以利新北招商引資。

期盼透過「新北招商高值加倍大會」，協助新北業者疫後轉型佈局，吸引更多企業投資進駐，讓在地業者安心深耕，新進投資廠商安心落地，落實信心經濟政策，一同重啟疫後產經動能，共創繁榮新北產業新局。

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