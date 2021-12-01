岡山醫院ROT 締造促參三贏成果

「高雄市立岡山醫院委託經營（ROT）促參案」市府與民間團隊雙雙獲「第19屆民間參與公共建設金擘獎」優等獎。

高雄市市立岡山醫院ROT案在副市長林欽榮帶領衛生局、財政局參加金擘獎比賽評選，與秀傳醫療社團法人共同努力下，榮獲今年（第19屆）金擘獎「政府團隊」優等獎、「民間團隊」優等獎、「公益獎」。市立岡山醫院肩負帶動岡山基層醫療群共同推動公共衛生政策，善盡市立醫院照顧市民之責任，現榮獲金擘獎，實至名歸。

高雄市立岡山醫院自民國89年起，委託秀傳醫療社團法人經營，於105年履約期滿後，考量醫院建物老舊、有耐震疑慮、又為精進醫療環境、設施（備）及優質的醫療團隊，因此採ROT方式辦理促參，經評選由秀傳醫療社團法人以最優申請人取得經營權，為公辦民營企業合作關係開啟了新的一頁。

歷經5年的整擴建工程，今年2月市立岡山醫院終於褪去鷹架、圍籬，醫院外觀由古典巴洛克建築改裝為白色現代風格建物。為了給市府與民間團隊更高的肯定，雙雙出賽「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，經團隊委員精細評選結果，「高雄市立岡山醫院委託經營（ROT）案」，同時榮獲「政府團隊獎」及「民間團隊獎」優等獎，此殊榮不僅創造企業與政府雙贏的標竿典範，更充分展現政府、民間及民眾共創三贏的促參目的。

高市衛生局表示，自取得經營權後，為妥善辦理此促參案，即全期程聘請專業管理顧問公司協助，在整擴建期間與顧問公司工程專業、民間機構團隊共同合作，透過跨局處溝通協調，釐清土地界線、所有權、順利取得建物用地及規劃法定停車場、完成建物耐震補強等克服種種困難。在醫療服務不中斷的前提下，以優化公眾醫療服務品質為最終目標，期間秀傳醫療社團法人總計投入2.35億元，共同完成醫院擴建整修工程，現在的市立岡山醫院，不僅就醫環境優化、醫療照護更完整，亦注入智能科技醫療設施及綠能太陽光發電等設備，更肩負及結合岡山基層醫療群，深入社區推動公共衛生，成為大岡山地區唯一具有24小時全天候急診專科醫師服務的醫院，提供岡山地區急症病患能獲得專精又快速的醫療服務。

放眼未來岡山地區未來人口及醫療需求必隨之增加，面對高醫岡山醫院興建市立岡山醫院勢必須面對更大的挑戰，高市衛生局說，將持續以愛心及耐心服務病人。除在社區部分，擴充新的服務據點外，並深耕現有的社區服務內容；另，因應高齡社會的來臨，將配合政府長照2.0政策，打造了長照A據點、C據點及失智共照中心，並積極推動居家醫療、居家照護及居家安寧等服務，提供民眾更多元的健康老化服務。

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