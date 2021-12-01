快訊

南韓疫情大反彈！確診數「首破5000例大關」創歷史紀錄

地獄來的學生們？南韓校園暴力養出「復仇商機」

岡山醫院ROT 締造促參三贏成果

文 / 溫志煌

「高雄市立岡山醫院委託經營（ROT）促參案」市府與民間團隊雙雙獲「第19屆民間參與公共建設金擘獎」優等獎。

高雄市市立岡山醫院ROT案在副市長林欽榮帶領衛生局、財政局參加金擘獎比賽評選，與秀傳醫療社團法人共同努力下，榮獲今年（第19屆）金擘獎「政府團隊」優等獎、「民間團隊」優等獎、「公益獎」。市立岡山醫院肩負帶動岡山基層醫療群共同推動公共衛生政策，善盡市立醫院照顧市民之責任，現榮獲金擘獎，實至名歸。

高雄市立岡山醫院自民國89年起，委託秀傳醫療社團法人經營，於105年履約期滿後，考量醫院建物老舊、有耐震疑慮、又為精進醫療環境、設施（備）及優質的醫療團隊，因此採ROT方式辦理促參，經評選由秀傳醫療社團法人以最優申請人取得經營權，為公辦民營企業合作關係開啟了新的一頁。

歷經5年的整擴建工程，今年2月市立岡山醫院終於褪去鷹架、圍籬，醫院外觀由古典巴洛克建築改裝為白色現代風格建物。為了給市府與民間團隊更高的肯定，雙雙出賽「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，經團隊委員精細評選結果，「高雄市立岡山醫院委託經營（ROT）案」，同時榮獲「政府團隊獎」及「民間團隊獎」優等獎，此殊榮不僅創造企業與政府雙贏的標竿典範，更充分展現政府、民間及民眾共創三贏的促參目的。

高市衛生局表示，自取得經營權後，為妥善辦理此促參案，即全期程聘請專業管理顧問公司協助，在整擴建期間與顧問公司工程專業、民間機構團隊共同合作，透過跨局處溝通協調，釐清土地界線、所有權、順利取得建物用地及規劃法定停車場、完成建物耐震補強等克服種種困難。在醫療服務不中斷的前提下，以優化公眾醫療服務品質為最終目標，期間秀傳醫療社團法人總計投入2.35億元，共同完成醫院擴建整修工程，現在的市立岡山醫院，不僅就醫環境優化、醫療照護更完整，亦注入智能科技醫療設施及綠能太陽光發電等設備，更肩負及結合岡山基層醫療群，深入社區推動公共衛生，成為大岡山地區唯一具有24小時全天候急診專科醫師服務的醫院，提供岡山地區急症病患能獲得專精又快速的醫療服務。

放眼未來岡山地區未來人口及醫療需求必隨之增加，面對高醫岡山醫院興建市立岡山醫院勢必須面對更大的挑戰，高市衛生局說，將持續以愛心及耐心服務病人。除在社區部分，擴充新的服務據點外，並深耕現有的社區服務內容；另，因應高齡社會的來臨，將配合政府長照2.0政策，打造了長照A據點、C據點及失智共照中心，並積極推動居家醫療、居家照護及居家安寧等服務，提供民眾更多元的健康老化服務。

（財政部廣告）

蛻變後的高雄市立岡山醫院結合現代科技的外觀與智慧醫療，提供更優質的服務。 圖／岡山醫院提供
蛻變後的高雄市立岡山醫院結合現代科技的外觀與智慧醫療，提供更優質的服務。 圖／岡山醫院提供

相關新聞

李安獲文化耕耘獎「台灣養成我」

第十一屆「總統文化獎」昨頒獎，知名導演李安獲「文化耕耘獎」。其他得獎名單還包括「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會、「...

跳街舞出頭天 陳柏均謝總統文化獎肯定

第11屆總統文化獎今天舉行頒獎典禮，得主們不約而同感念總統文化獎的肯定，獲青年創意獎的舞者陳柏均更落淚表示，這個獎項終於...

財政部國稅局爆發記帳士個資外洩 行政院列資安事件

財政部國稅局傳出資安事件。財政部中區國稅局一名承辦人在建置記帳士查詢名冊時，疑人為疏失，誤將記帳士個資檔案傳輸上網，導致...

年輕人不想當下個羅一鈞？全台感染科招募不到新醫師 為什麼？

身為抗疫英雄的感染科醫師，竟後繼無人？10年來報考人數每年下滑，最大醫院林口長庚近6年只收到一位住院醫師。為什麼年輕人不想成為下一個張上淳、羅一鈞？

立院三讀 落實檢察機關名銜「去法院化」

為落實檢察署「去法院化」，立法院今天三讀修正「公職人員選罷法」第115條、「總統副總統選罷法」第100條文，將公職人員及...

日本海底火山噴發浮石恐漂台 漁業署：對漁業資源無影響

日本受到今年8月小笠原群島海底火山噴發的影響，沖繩本島等地沿海出現許多「浮石」，且根據電腦模擬最新預測，未來浮石可能漂流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。