10歲男童成戶長　一天吃一餐身形瘦弱

一名住在偏鄉、就讀國小五年級的孩子小不點（化名），從小父母離異，媽媽改嫁後不知去向，爸爸不久後罹患癌症病逝，結果他年僅10歲竟成為一家戶長。目前雖有親戚照顧，但礙於生活困境，大人工作從早到晚，小不點經常放學後獨自在偌大簡陋的房子吃簡單飯菜當作晚餐，長期下來，他身形明顯瘦弱矮小，缺乏營養。

年僅10歲的小不點，目前由親戚照顧中，放學後經常獨自在家吃簡單的飯菜當作一餐。生活困苦，餐桌可見也是用木板拼裝而成。 圖／中信慈善基金會 提供

學校造訪小不點家時發現，其家門早就已殘破不堪，僅勉強用木條補釘支撐。屋內沒有太多家具，平常吃飯的餐桌，也是用木板拼湊起來，環顧牆壁跟屋頂，到處可見裸露的水泥跟管線，且下雨天還會漏水，而房門也只是用薄布替代。小不點身上穿的多是外人給的二手衣，鞋子早就破損不堪。有次親戚努力加班存錢給他買新鞋，小不點然刻意挑選大兩號的穿，天真地說「這樣可以穿久一點」…

礙於家中經濟困境，小不點身上穿的多是二手衣，就算有破損也只能將就著穿。 圖／中信慈善基金會 提供

照顧小不點的親戚從事工地雜工，每天早出晚歸，平時小不點的早、午餐有學校餐點支應，但每逢週末假日，他得等到晚上大人回到家後，才吃到當天的「第一餐」。長期下來，小不點身形明顯比同齡孩子瘦小，正值國小五年級的他，身高卻不到130公分，體重低於27公斤。

小不點家的門早已破損不堪，目前用木條勉強支撐。家裡牆壁也可看到裸露的水泥跟管線，下雨天屋頂還會漏水，相當不便。 圖／中信慈善基金會 提供

學校師長表示：「這孩子生活困難，但認真向學，課業成績名列前茅，同學需要幫助時，也都不吝伸出援手，因此大家樂於給予協助，包括『點燃生命之火』的愛心資源。」

小不點是臺灣偏鄉孩童的生活縮影之一，透過「點燃生命之火」可以幫助更多像他一樣的孩子，下課後有志工陪伴、營養餐食及社團學習的機會。第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動現正進行中，邀請您透過捐款給孩子家人般的溫暖，請上中國信託慈善基金會官網捐款連結https://bit.ly/3xq2hKf，或上網搜尋「點燃生命之火」。