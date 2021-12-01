工藝原鄉特色與創意 雙潭金牌農村銅牌獎

農委會今年第二屆金牌農村競賽，苗栗縣三義鄉雙潭社區及雙潭休閒農業區拿下銅牌獎，雙潭透過整合農業資源，以友善方式進行種植、互相契作、換工方式，提升就業率與產量，結合在地特色店家、2代返鄉青農的創意等，讓遊客體驗在地藝術文化與食農的樂趣，備受評審肯定。

木雕是遊客來到三義的第一印象，雙潭同時享有木雕工藝原鄉的美名，木藝的老師傅一條街、客庄12大節慶雲火龍節等揚名國際，二代返鄉青年56人，回鄉接班與新創事業，共創「後生青年團」，以環境共存、發展具在地特色的友善農耕，推動跨區休閒、農業、工藝美學結合創新遊程提升產值，三代、四代同堂的同時，強化老幼照護及弱勢關懷，安居樂業的理念已成為日常，並成為農村典範。

三義木雕聞名四方。 圖／苗栗縣政府 提供

居民於2007年發起封溪護魚運動，復育三義特有種蓋斑鬥魚20處，及螢火蟲生態環境12處，並與林務局合作石虎及其他保育類動物的監測，也因地形特殊，壯觀的雲瀑流動在山林間，也有牛奶森林之稱。

雙潭地區生態導覽向下紮根。 圖／苗栗縣政府 提供

雙潭堅持與山林共存的友善理念，保持傳統山林景貌，透過農會輔導成立產銷班，並隨社區發展需求轉作高產值作物活化土地，農民與店家透過契作、換工、收購及加工等方式，以「地產地消」的方式提供新鮮食材，改善農民收益、減少休耕農地、創造就業機會，達到農民、店家及客人的三贏。

此外，歷經10年的農村再生、休閒農業、客家文化及國際慢城的努力，以縣道130線為延伸起點，結合農民與店家的認同參與，透過區域觀點串連雙潭村，結合店家與農村產業，提供獨一無二的體驗與感動。

青年回鄉 林漢騏友善放牧生產，提供學童撿蛋食農體驗。 圖／苗栗縣政府 提供

雙潭並規畫遊程，包括以「五感」體驗，充分感受步道與自然的森林環境，帶入農業體驗活動及生態保育觀念等，並搭配產業發展各業者推出3處特色食農教育體驗行程，洽詢電話0988-718175。

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