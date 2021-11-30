境外學生確診單日增9例 校園病例破900

•鏡週刊報導，在政壇上有「港湖女神」稱號的立委高嘉瑜，日前慘遭新任男友在兩人投宿板橋飯店內家暴，事後還控制她行動自由長達2日。高在自由後怕家人擔心選擇隱忍，她一直是民進黨黨內的政治明星，但在本月中後，無論現身立院質詢或上節目錄影的畫面中，卻見高的手上及脖子均有明顯外傷。據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。但男友否則一切指控。

2021-11-30 12:28