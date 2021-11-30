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境外學生確診單日增9例 校園病例破900

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專及高中境外移入共增9名確診，累計確診學生共903人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到11月29日下午5時30分，共有903名學生染疫，其中722名是本土案例，181名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加9境外，分別為8名高中生與1名大專學生；若以教育階段區分，大專校院共373名案例、高中137名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

教育部今天也發布新聞稿指出，為兼顧防疫安全及維護聽覺障礙學生學習需求，教育部採購15萬片透明口罩，提供大專校院協助身心障礙學生輔導及教學人員優先使用，提升聽覺障礙相關學習需求，讓學生得以更清楚、更直接進行學習互動與溝通。

教育部 幼兒園

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