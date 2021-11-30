百年藺編工藝再次領航 山腳社區金牌農村優等

農委會今年第二屆金牌農村競賽，苗栗縣苑裡鎮山腳社區獲得優等，社區運用全台獨有的三角藺草的特色，創新思維復興傳統工藝，並透過品牌營造，讓青年回鄉傳承，更帶動地方有機稻米、紅磚窯、在地小旅行等觀光、美食及娛樂產業鏈，藺編工藝再次領航農村。

苑裡鎮山腳社區擁有全國唯一的藺草百年產業，並作為推動產業復興的火車頭，近年種植藺草的農民逐年增加，青年回鄉傳承，10年來找回40名資深工藝師回歸產業，並培育出16名年輕工藝師，打響以「台灣手藺」為名的創新工藝品，讓百年工藝產業延續並蓬勃發展，也讓工藝師找回往日身為「編藺人」的榮光。

一捆捆藺草為藺草產業帶來一代代的希望。 圖／苗栗縣政府 提供

此外，社區導入創新設計資源，也與大專院校及設計工作室交流，跨域的結合，讓百年工藝與青年創意碰撞加乘，累計與120名青年合作，藺編產品成為獨具台灣元素的代表工藝，也發揮化學效應，去年累計創造415萬元產值，是10年前的9倍。

山腳社區傳統工藝師努力為藺草產業打拚。 圖／苗栗縣政府 提供

2014年登記「台灣手藺」品牌，建構台灣藺編工藝文化創意品牌，從傳媒經營、行銷活動、展覽策畫、異品牌合作等，提升品牌價值，擴大藺編能見度，社區重現草農、銷售者、編製工藝師、設計師、加工者的完整產業鏈。

山腳社區農村生活館藺草產品展售據點。 圖／苗栗縣政府 提供

藺草產業進一步帶動地方有機稻米、紅磚窯、在地小旅行等觀光、美食及娛樂產業鏈，山腳並與苑裡數位機會中心、山腳樂齡學院合作，辦理社區導覽員培訓課程，至今培育27人，推出藺草農事體驗營，及「趣遊山腳藺草藝術村」走讀農村小旅行等，都獲得熱烈回響，洽詢電話0921–740736。

山腳社區青年洄游在地深耕。 圖／苗栗縣政府 提供

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