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急催打！第16輪疫苗籲約中午截止　指揮中心12時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
今日中午12時第16輪疫苗預約將截止，下午記者會由發言人莊人祥出面說明。
今日中午12時第16輪疫苗預約將截止，下午記者會由發言人莊人祥出面說明。

國內宣佈將規畫高風險等人員，接種第三劑疫苗，中央疫情指揮中心呼籲民眾盡快完整二劑接種。國內第16輪更火力集中，針對AZ、BNT、莫德納第二劑分流，並於今日中午12時截止，發言人莊人祥將於今日下午二時記者會說明。

第16輪疫苗接種將於12月2日至12月8日開打。此外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也召專家討論，對於國內12歲至17歲青少年，原先採第二劑暫緩施打，如今也指出應於間隔12周，接種第二劑BNT疫苗施打，最快12月中開打。

陳時中說，針對第三劑高風險人員，包含65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及第九類民眾等六大類族群，最快明年一月接種，疫苗品牌則不受限。

疫苗 BNT

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