急催打！第16輪疫苗籲約中午截止　指揮中心12時說明

•今天仍受到大陸高壓東移，台灣附近顯著偏東風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，要留意的是周二的轉變，強冷高壓南下，前緣的鋒面雲系將會接近台灣，風向也會明顯地由東風轉為偏北風，北部轉為有雨天氣，東半部雨勢減少，轉為東北部迎風面的降雨，中南部較不受到這波鋒面影響，轉為多雲到晴的天氣。「這波很有感的是周三」，彭啟明表示，預期白天溫度北部將在13-16度間，中部約15-20度，南部約17-25度，要留意北部空曠地區低溫，可能會比市區降個2-3度，有機會只有10-12度。

2021-11-29 17:48