急催打！第16輪疫苗籲約中午截止 指揮中心12時說明
國內宣佈將規畫高風險等人員，接種第三劑疫苗，中央疫情指揮中心呼籲民眾盡快完整二劑接種。國內第16輪更火力集中，針對AZ、BNT、莫德納第二劑分流，並於今日中午12時截止，發言人莊人祥將於今日下午二時記者會說明。
第16輪疫苗接種將於12月2日至12月8日開打。此外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也召專家討論，對於國內12歲至17歲青少年，原先採第二劑暫緩施打，如今也指出應於間隔12周，接種第二劑BNT疫苗施打，最快12月中開打。
陳時中說，針對第三劑高風險人員，包含65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及第九類民眾等六大類族群，最快明年一月接種，疫苗品牌則不受限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言