最新疫苗救濟結果！3人接種AZ獲救濟 27死判定與疫苗無關

疾管署今晚公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)最新審議結果。11月18日開會共審議38案，其中27例接種後死亡個案（包括26例AZ、1例莫德納），全數判定與疫苗無關，不予救濟。另外11案包括8例AZ、2例莫德納、1例高端，其中3人獲得救濟，原因包括肢體腫脹、急性過敏、多發性神經炎，以多發性神經炎核予救濟金五萬元為最高。

這次會議由VICP小組召集人邱南昌擔任主席，共審議38案，27例接種後死亡個案大多數為心血管疾病，死因以心臟相關疾病、中風為最多，也有多重慢性病或肺炎等情況。死亡個案中有四名經過並理解剖，各給予喪葬補助30萬元。

獲得救濟的三名個案都接種AZ，一人肢端腫脹獲判定與疫苗相關，核予救濟金一萬元，一人急性過敏獲判與疫苗相關，核予救濟金五千元，一人多發性神經炎，無法確定與疫苗是否有關，核予救濟金五萬元。

不予救濟的案件中，有一接種高端後發生腦梗塞，經查發現症狀應為「纖維肌性發育不全」這種罕見疾病有關，判定與疫苗無關。另有一例接種莫德納後流產個案，根據醫學實證文獻顯示，接種莫德納疫苗不會增加流產、胎兒異常或新生兒死亡風險，因此判定與疫苗無關，不予救濟。

商品推薦