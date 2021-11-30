政府攜企業 活化資產帶動發展

基隆和平島公園暨停車場委託營運移轉案、臺北市北投觀光醫療暨健康保健中心營運移轉案，政府、民間團隊同心齊力，活化公有資產，打造民眾遊憩、醫旅新亮點，成功帶動區域經濟發展。

北觀處 建構國際永續旅遊島

和平島地質公園自民國105年起由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處接手管理，歷經多年持續改善，不僅整座公園煥然一新，觀光之外還兼具保育價值，卓越成效有目共睹，在眾多促參案件中脫穎而出，榮獲第19屆民間參與公共建設金擘獎「政府團隊獎」優等獎的殊榮，是年度交通部所屬機關唯一獲獎的單位。

北觀處處長陳美秀說，當初接管和平島公園時，園區設施老舊過氣、環境景觀雜亂無章，北觀處陸續投入1.68億元整修經費，並積極與海巡署、基隆市政府與台船等機關單位協調改善事宜，讓公園煥然一新，搖身一變成為新潮的景點。

在此促參案即將邁入第五個年頭之際，能獲得金擘獎殊榮，這是對北觀處同仁們多年來努力的肯定；陳美秀說，她特別感謝基隆市政府、台船公司及宏岳國際有限公司的協助；得獎是肯定，也代表各界的期許，但就此滿足，將持續秉持「保育為主、教育學術研究次之、商業兼顧」的經營理念，朝「國際永續旅遊島」的目標努力。

夏天不可錯過的和平島公園藍海水池及留夏沙灘。 圖／北觀處提供

北市聯醫 推醫旅一條龍服務

臺北市立聯合醫院承接中央觀光醫療政策以及臺北市「樂活加值的新興產業-醫療照顧產業」，投資改建老舊院外門診部，並委託民間機構以「臺北國際醫旅」推廣醫旅一條龍服務，將新北投旅遊資源結合預防醫學及美容醫學，公私協力成功打造全臺首座結合觀光旅宿的醫療建築。

臺北市立聯合醫院說，為了優化履約監督機制及協助民間機構穩健營運，此案每年都辦理營運績效評定，並啟動現場查核機制，按季盤點營運資產以及維修計畫執行情形，另外還委託專業聯合會計師事務所協助查證財務；疫情期間更主動提供民間機構防疫指引，推出紓困措施、溝通營運策略等多項配合作業與行政措施，確保政府的公共資產持續發揮投資效能，這些積極作為，是其他促參案件學習標竿。

當前疫情稍稍回穩，市立聯合醫院除了持續督導民間機構強化服務品質，維持公共資產效能外，並進一步規劃疫情趨緩後的營運計畫，最大程度提升營業收入及來客數，在落實公共衛生服務的基礎上，持續推動觀光醫療及敦親睦鄰計畫。

（財政部廣告）