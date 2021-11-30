將捷文創 打造淡水旅遊新亮點

新北市滬尾藝文休閒園區BOT案 成功帶動觀光效益 新北市府與將捷文創雙獲優等獎

第19屆金擘獎得獎名單公布，「新北市滬尾藝文休閒園區」BOT案政府團隊獎與民間團隊獎都榮獲優等，表現亮眼。

將捷集團總裁林長勲表示，此案以複合式休閒園區結合知名旅館管理集團，提供展覽、宴會、多功能會議及優質住宿設施，打造在地化及國際化場域，多功能展場結合多元化場地設施及良好硬體設備，提供表演團體舞臺及新創團隊實驗創作空間。此案在開發與經營觀光休閒園區的同時，也非常關注環境生態永續保存，這是獲獎關鍵之一；林長勲表示，引進的國際酒店融合生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂、住宿六大特色，順應地勢興建規劃，並融入淡水特色的建築樣貌，目前除努力爭取鑽石級綠建築標章，也主動認養招商基地外米粉寮溪，復育生態環境。

林長勲說，此案市府與將捷文創秉持「打造北臺灣最美麗藝文園區，在淡水留下一棟雋永的地標建築」的共同目標，一起打拚；疫情最為嚴峻期間，市府除積極在園區舉辦記者會、講座等活動，行銷滬尾園區外，還體恤業者，提供租金、權利金緩繳及減免等優惠，幫助營運業者度過難關。

新北市經發局長何怡明表示，此案能一舉拿下政府團隊與民間團隊雙料優等獎，公私協力的體現是關鍵因素。何怡明說，滬尾藝文休閒園區94%以上是財政部國產署的公有土地，市府以招商一條龍政策，提供最及時的行政協助，成功招商民間業者將捷文創實業公司，投入資金超過23億元，中央、地方政府與民間業者同心協力打造淡水旅遊新亮點。

何怡明指出，雖然興建及營運過程遇到許多困難，但市府秉持廠商的事就是市府的事，透過用心、細心、耐心、誠心、熱心的五「心」，在第一時間解決問題，讓園區順利開幕、營運，落實招商初期所設定的透過「打造特色建築」、「提供優質住宿」、「觀光景點延伸」、「文化藝文推廣」以及「公有土地活用」五大公共建設目標。

何怡明表示，園區營運期間雖然受到新冠疫情衝擊，但在妥適的防疫措施下，積極舉辦多檔活動，持續履行契約相關義務；在公私合作無間下，開幕迄今已創造350萬人次觀光人潮，成功帶動地方觀光效益，也帶動150個就業機會。

滬尾園區在將捷文創及新北市政府的規劃營運下，已成為北海岸知名景點、青春山海線上的一顆珍珠，林長勲對園區未來發展非常有信心。他說，未來淡江大橋及淡海輕軌完工後，預估園區將更熱門、更受歡迎，並與周邊文化古蹟景點連成一線，成功串聯淡水藝術網絡，讓國內外旅客更能體驗淡水的自然與人文之美麗，也將淡水觀光發展軸線導引至該園區，未來大量的觀光人潮帶來的經濟效益非常可觀。

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