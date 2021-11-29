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立院審長照安排假 勞動部長：薪資津貼配套估1年180億

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
民團爭爭取制定有薪且彈性的長期照顧安排假。本報資料照片
民團爭爭取制定有薪且彈性的長期照顧安排假。本報資料照片

台灣將於2025年邁入超高齡社會，不少民眾為了照顧家人影響工作、或是選擇離職。蔣萬安等多名立委提案增訂「性別工作平等法」20-1條文草案，讓照顧家人的勞工享有「長照安排假」，今於立院衛福會進行審查。勞動部長許銘春表示，讓長照安排假入法立意良善，但勞部曾進行調查與召開會議徵詢各方意見，國內產業以中小型和微型為主，企業認為人力無法負擔；且若無薪資和津貼作為配套，勞工也無意願請長照假。

她說，解決長照議題應從源頭長照制度的完善做起，是否要在性平平等法中增訂條文，勞部將持續蒐集各界意見、尋求共識。蔣萬安則表示，勞動部應積極與業者溝通，而不是以雇主反對為由消極修法。

根據勞動部2016年推估，台灣1153萬勞動人口中，高達約231萬人（約占五分之一勞工）因為要照顧失能、失智、身心障礙家人而影響工作，每年約有17.8萬人「減少工時、請假或彈性調整」，每年約有13.3萬人「因照顧而離職」。行政院性別平等處2020年9月完成的委託研究報告「影響女性勞動力退出職場原因分析–以長照負擔為例」，學者分析全國2008年到2019年的財稅資料，發現在聘僱看護工的家庭中，已婚女性為了照顧爸媽或公婆而中離職場，以致勞動參與率比已婚男性低一成五；且女性離職後，後續重返職場的比率也比男性少一成八，二度就業之路更比男性艱辛。

蔣萬安提案時指出，未來勞工面臨必須親自照顧家人、處理突發狀況、陪同家人就醫、甚至花時間洽詢長照資源、帶領家人熟悉機構及看護工等。倘若有一段時間請假做好安排，並在一個月最忙亂時，還能有薪資收入協助受衝擊及影響的家庭經濟，將有助於穩定照顧安排及工作，待安排妥當、狀況較穩定後，給予彈性運用的請假，因應其他臨時狀況。

此次排審的三個長照安排假相關法案，黃秀芳立委版本參考日本93天「顧老假」，提案要求93天的照顧留職停薪、相關津貼辦法另外訂定，蔣萬安立委版本參考台灣民團的長照安排假主張而提案要求90天的照顧留職停薪、其中30日可請領照顧津貼，劉建國立委版本則參考「公務人員留職停薪辦法」有關侍親照護留職停薪之規定，勞工須親自連續照顧家人兩周以上時，得申請侍親照護留職停薪，但不得逾兩年。

根據勞動部2020年調查發現，雇主擔憂實施長照安排假人力無法負擔，而員工也已有其他假別可替代，認為長照制度也應該由政府統一辦理。許銘春指出，若無沒有薪資和津貼做配套，也會影響受雇者的申請意願，照護津貼也必須要有穩定的財源支應，還要把無一定雇主及自營作業者勞工列入考慮。

許銘春表示，長照安排假需要薪資和津貼作為配套，勞動部估算長照安排假的財源，一年要180億到360億。

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