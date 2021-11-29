【重磅快評】認識來勢洶洶魔王級病毒Omicron

Omicron是希臘字母，命名最新出現的新冠病毒，從已瞭解的有限證據，這一變種病毒威力將很驚人。病毒十天前在南非首都普力托利亞的醫院被發現，短短兩天即出現確診病例；病毒迄今才出現十天，即透過航空器攻進歐洲大陸、美國，距台灣最近處是香港。現在談地理距離沒有意義，南非到倫敦的飛行時間不過七小時，病毒隨時會上門。

Omicron多可怕？現在還在調查，世衛組織、美國病毒權威佛奇都說至少兩週；確信還持續在變異。這兩年，世人都被新冠病毒嚇到了，雖然還不瞭解Omicron全貌，但都繃緊神經備戰，英國明天開始戴口罩，捷克布拉格有名的市集也喊停，封城是遲早的，各國都緊急豎立防火牆。

Omicron比之前希臘字母命名的冠狀病毒要強，但強多少？此刻還說不准，好幾倍是一定的。科學上已觀察到Omicron的棘突蛋白有十支，而此刻攻勢正強烈的DELTA病毒棘突只有兩支，棘突蛋白是突破免疫系統的鑰匙，也就是說Omicron突破免疫網的威力是DELTA的五倍，有更強的能力攻進細胞、器官，破壞組織。

有人說，Omicron是上世紀讓人膽寒的依波拉病毒翻版，這說法不完全對，從罹病者的角度，依波拉染病→高燒→入院→死亡→火化，整個流程很短、幾天而已，因而病毒沒法四處傳播；一九七六首次依波拉、二〇一四再次爆發疫情，雖然死亡率都很高，但都只在西非、剛果蔓延，沒有擴散。

Omicron短短十天就迅速擴散多國，這是公共衛生角度最擔心的；醫療資源怎麼配置？防疫網怎麼拉？此刻仍茫無頭緒。現在已可確定的是，Omicron與兩年前新冠在大陸武漢初爆發時的原始株病毒完全不同，糟糕的是現有世衛組織認可的幾支新冠疫苗，都是針對原始病毒株研發，對Omicron有效嗎？理論上即使不至於完全無效，也一定效力大減。

新冠疫苗去年是急就章推出，各國都相信打比不打好，也就硬著頭皮上路，迄今要不要混打？加強針需要嗎？都說得不很有把握。若針對Omicron疫苗要從新研發，還要多長時間？這些都是巨大的挑戰。