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斥資上億防疫旅館不能開！北市：同棟銀行來函不同意

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀傳局表示，防疫旅館成立勢必影響周邊住戶生活及權益，所以只要非為整棟的旅館，都要求先取得周邊住戶使用同意書。本報資料照片
北市觀傳局表示，防疫旅館成立勢必影響周邊住戶生活及權益，所以只要非為整棟的旅館，都要求先取得周邊住戶使用同意書。本報資料照片

春節期間，民眾返國增，各地防疫旅館陸續出現爆滿狀況，不過台北市有業者質疑，他耗資上億租下台北市襄陽路一處大樓，規畫專做90間的大型防疫旅館，旅館牌照今年7月取得，卻因同大樓內有人不願意，北市觀傳局遲遲不肯發防疫旅館執照。對此，北市觀傳局表示，防疫旅館成立勢必影響周邊住戶生活及權益，所以只要非為整棟的旅館，都要求先取得周邊住戶使用同意書。

北市觀傳局表示，與該旅館同棟的銀行，已正式來函向觀傳局表達不同意該址作為防疫旅館的聲明，旅館申請之初，觀傳局也都已告知應敦親睦鄰，要先取得同意書。另外，該建築1樓的連通門為共用出入口，銀行員工及民眾皆可通行，旅館雖設置紅龍，但可能因民眾不知情而隨意進出，恐造成防疫破口。

由於今年底預估將有近4萬名海外國人歸國，防疫旅館量能備受關注，對於有業者申請加入防疫旅館受阻，北市觀傳局表示，非整棟的旅館，還是要先取得周邊住戶使用同意書，觀傳局表示，北市防疫旅館都需依旅館特性，編訂防疫標準作業程序，包括各項消毒、物資使用方式與廢棄物處理等，經過防疫旅館醫護輔導團、衛生局、消防局、建管處與觀傳局現場會勘，再據以修訂作業程序通過後，才可上線。

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