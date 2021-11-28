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備戰Omicron 陳時中盤集檢所空房、將公布疫苗保護數據

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席消基會中醫醫療與養生保健論壇，做出「台灣防疫」專題演講。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席消基會中醫醫療與養生保健論壇，做出「台灣防疫」專題演講。記者邱宜君／攝影

因應新型變異株Omicron（B.1.1.529），中央流行疫情指揮中心日前宣布重新將六個國列為重點高風險國家，重啟強制集中檢疫。集中檢疫所量能夠嗎？指揮中心指揮官陳時中今出席消基會中醫醫療與養生保健論壇，在「台灣防疫」專題演講中報告最新空房率，截至11月25日為止，集檢所及防疫旅館空房率分別還有近五成、近四成。

陳時中說，集中檢疫所是隔離及輕症分流的重要量能，他已指示醫福會要保留量能。陳時中也提醒二劑覆蓋率較不理想的75歲以上長者和長照機構住民打疫苗，他並透露國人接種資料顯示接種後住院死亡機會低十幾倍，這兩天將公布。

陳時中指出，7月2日到11月24日國際港埠加強入境人員採檢結果顯示，共採檢16萬5351人，發現240人確診，陽性率0.15%。目前全國48處集中檢疫所有5573間房，全國440防疫旅館共28091間房；截至11月25日為止，集檢所空房率還有47.05%，防疫旅館空房率37.2%。

針對集中檢疫所，陳時中說，他已指示醫福會要「保留量能」，因現在又有變異株，疫情撲朔迷離，集中檢疫所是很重要的輕症隔離量能。

「疫苗保護自己的效果，大於保護別人的效果！」陳時中也透露，這兩天會公布國人接種疫苗保護效果相關數據，初步看到「打過疫苗後住院死亡的機會低了十幾倍！」

他特別提醒截至11月26日二劑完成率仍較低的兩類人，即75歲以上長者（二劑覆蓋率僅72.5%）、第五類長照機構人員及其受照顧者（二劑覆蓋率僅72.1%），務必盡快完整接種，切莫等到疫情再臨才打疫苗。

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