備戰Omicron 陳時中盤集檢所空房、將公布疫苗保護數據

因應新型變異株Omicron（B.1.1.529），中央流行疫情指揮中心日前宣布重新將六個國列為重點高風險國家，重啟強制集中檢疫。集中檢疫所量能夠嗎？指揮中心指揮官陳時中今出席消基會中醫醫療與養生保健論壇，在「台灣防疫」專題演講中報告最新空房率，截至11月25日為止，集檢所及防疫旅館空房率分別還有近五成、近四成。

陳時中說，集中檢疫所是隔離及輕症分流的重要量能，他已指示醫福會要保留量能。陳時中也提醒二劑覆蓋率較不理想的75歲以上長者和長照機構住民打疫苗，他並透露國人接種資料顯示接種後住院死亡機會低十幾倍，這兩天將公布。

陳時中指出，7月2日到11月24日國際港埠加強入境人員採檢結果顯示，共採檢16萬5351人，發現240人確診，陽性率0.15%。目前全國48處集中檢疫所有5573間房，全國440防疫旅館共28091間房；截至11月25日為止，集檢所空房率還有47.05%，防疫旅館空房率37.2%。

針對集中檢疫所，陳時中說，他已指示醫福會要「保留量能」，因現在又有變異株，疫情撲朔迷離，集中檢疫所是很重要的輕症隔離量能。

「疫苗保護自己的效果，大於保護別人的效果！」陳時中也透露，這兩天會公布國人接種疫苗保護效果相關數據，初步看到「打過疫苗後住院死亡的機會低了十幾倍！」

他特別提醒截至11月26日二劑完成率仍較低的兩類人，即75歲以上長者（二劑覆蓋率僅72.5%）、第五類長照機構人員及其受照顧者（二劑覆蓋率僅72.1%），務必盡快完整接種，切莫等到疫情再臨才打疫苗。

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