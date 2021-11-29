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地獄來的學生們？南韓殺紅了眼的「學暴問題」

工業局 打造下水道系統ROT案指標

文 / 溫志煌

攜美商傑明工程顧問台灣分公司提升污水處理技術與敦親睦鄰

經濟部工業局以「經濟部工業局新竹、大里工業區下水道系統擴建、整建、營運及移轉案」，攜手專業顧問機構-美商傑明工程顧問（股）台灣分公司，參加財政部主辦的「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，榮獲「優等」獎項殊榮。

此案是工業局在105年結合所轄新竹工業區及大里工業區下水道系統，併案採促參ROT模式辦理，自105年委託營運開始，成效顯著，期間也有其他中央單位及地方政府機關前來觀摩，是辦理下水道系統ROT案的標竿。

此案從先期評估規劃、招商作業，到履約管理階段，都有明確分工，簽約後由工業局所轄工業區服務中心執行履約管理；營運部分則由民間機構所成立之營運中心負責。工業局並委託專業履約管理顧問公司及工業區環境保護中心，依據「工業區公辦民營污水處理廠監督機制作業」，落實組織監督管理、健全監督工作執行，確保計畫順利執行。

此案主要藉由引進民間企業經營理念、專業技術及資金，改善公共服務品質，降低政府財政負擔及人事成本。實際執行成效於委由民間機構操作營運後，可節省工業局操作維護費用支出約19.8億元、重置費用3.8億元，合計約23.5億元，同時每年可收取定額權利金5,260萬元，委託期間總計可增加收入近8億元。另在委託營運後，藉由民間技術和資金導入，污水處理廠經二次擴建及更新設備，處理效能顯著提升，除增加處理水量，並提升COD、SS水質去除率約3~12%。

此案簽約迄今，民間機構如期如質完成擴整建，順利營運，同時增加在地就業機會，聘用當地人員比例約40%，另配合污水廠所在地的縣市政府需求，經工業局積極協調，已協助新竹縣政府開發鄰近之鳳山工業區廢污水納排處理、新竹縣芎林鄉廢棄物違法掩埋產生的滲出液處理、大里工業區內廠商水肥收受處理等問題，除解決委託機關環保業務的困擾，並增加民間機構之營運績效，提升工業局所轄污水處理廠的利用率，達到三贏局面。

此案將持續妥善處理工業區內廠商廢（污）水，提升污水處理技術與敦親睦鄰，落實「公私協力，共創三贏」的促參目標，並為工業局後續推動促參案樹立良好典範。

新竹工業區西區污水處理廠。 圖／經濟部工業局提供
新竹工業區西區污水處理廠。 圖／經濟部工業局提供

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