國洋環科攜苗縣府樹水資源再生典範

「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫」參加財政部辦理之第19屆民間參與公共建設金擘獎，縣府榮獲「政府團隊獎」佳等獎，民間機構國洋環境科技股份有限公司榮獲「民間團隊獎」優等獎及「公益獎」。

竹南頭份系統除水資源回收中心興建工程以外、還包含主（次）幹管工程、分支管網工程及用戶接管工程之建設，收集竹南頭份都市計畫區及高速公路頭份交流道附近特定區民眾每天所產生的生活污水，經竹南頭份水資源回收中心處理後（採二級生物處理）放流水排放到中港溪；由於經費龐大及建構時程考量，此案採促參方式辦理，引進民間資金、人力及技術；縣府與國洋環境科技股份有限公司在98年3月24日簽約，計畫服務面積約2,102公頃，分3期施作，內容包含興建一座每日處理量達46,500噸污水的水資源回收中心及用戶接管43,131戶；此計畫已在109年12月完成第二期里程碑32,577戶，目前已進入第三期計畫。

苗栗縣政府是此案主辦機關，最重要的任務是公部門與管線的溝通協調；台灣世曦擔任履約管理機構、主辦機關及民間機構的協調，確保雙方遵循合約內容執行；國洋環境科技股份有限公司負責計畫實際規劃執行及營運的各項工作。

用戶接管施工常遭遇施作空間不足、管線障礙、民眾接管意願不等情況，導致用戶接管率普遍低落，公權力適時介入並居協調非常重要；此案在縣府、民間機構及民眾共同努力下，第一期範圍內之用戶接管率達到戶政門牌戶數之95%，這是全國少有的高標準。另外，在縣府出面協調後，民間機構自籌經費，將計畫範圍內之公共設施包括公園3處、市場2處、公共場所9處、公家機關9處及14間學校，都完成用戶接管，提供民眾洽公、遊憩及就學的良好環境。其中學校用接管工程，因考量各機關年度編列經費來源等問題，故民間機構主動自籌1,830萬元經費辦理通水區域內學校用戶接管工程，每年可處理學校用戶產出污水約115,792噸。

乾旱期間回收水再利用，是此案另一項環保功能；配合水利署建置RO移動式淨水設備，將回收水免費提供工業區廠商作為製程用水，齊心降低民生供水壓力，為抗旱盡一分心力。另外，考量水質處理成效及考量環保節能減碳，民間機構在工程建構時，不惜成本購入高規格設備，該廠二沉池採用周進周出方式設計，比一般輻流式沉澱池處理效率要高出一倍，另外曝氣池採用最新型式的磁懸浮式鼓風機，降低噪音、減少能耗，也可監控運轉情形實現智能調控。

下水道系統建設是看不見的隱形工程，也是現代化城市最重要的基礎建設之一。隨著竹南頭份地區接管率的增加，中港溪的水質已明顯改善，後續第三期契約里程碑43,131戶預計113年底可完成，第四期計畫及編列相關經費的工作也在緊鑼密鼓進行中，縣民殷殷企盼的美好生活環境與居住品質，指日可待。

竹南頭份一、二期水資源回收中心全景。 圖／苗栗縣政府水利處提供

（財政部廣告）