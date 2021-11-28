響應政策目標 民間團隊成果豐

軟硬設施兼備 全民運動創新局

一場新冠疫情考驗人類的免疫力，為了讓國民更健康，體育署近年積極推動全民運動。獲金擘獎民間團隊佳等獎肯定的「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」，與正中日體育事業公司的「鷹萬游泳學苑」，為全民運動開啟新局。

午資開發 打造國際運動城市

「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」在民間機構午資開發股份有限公司用心營運管理下，在場館維護、營運、管理、賽事籌辦及商城開發等均成效卓著，今年參加財政部金擘獎獲評選為佳等。

午資開發除負責營運洲際棒球場、多功能運動中心及立體停車場外，目前正與漢神購物中心合作開發洲際娛樂商城。

午資開發表示，這次能獲得金擘獎評選佳績，歸功於主辦機關臺中市政府的支持與指導以及全體團隊成員的努力，未來午資開發也將持續提升公共建設服務品質，並為地方帶來發展，樹立政府與民間機構合作創造多贏的優良典範。

洲際棒球場由臺中市政府興建、午資開發以促參方式合作負責營運管理，已舉辦了多場國內外賽事，近年並完成多功能運動中心、立體停車場的興建，經由營運團隊的努力，挹注鉅額資金及資源在公共建設上，提升公共服務品質。

洲際棒球場除作為中華職棒中信兄弟的主場之外，也是舉辦國際棒球賽事的首選，曾舉辦包括洲際盃棒球賽、亞洲盃棒球錦標賽、亞洲職棒大賽、亞洲棒球冬季聯盟、世界盃棒球錦標賽、世界棒球經典賽及世界12強棒球錦標賽等重大國際賽事；並發揮與多功能運動中心及立體停車場比鄰的綜效，每年舉辦豐富多元的運動及會展活動。

未來洲際棒球場暨周邊設施全區將成為國內首屈一指的體育活動重鎮，以洲際棒球場為核心，沿74號快速道路連結臺中巨蛋，形成運動廊道，使臺中市成為國際級的運動城市。

洲際棒球場空拍。 圖／午資開發股份有限公司提供

正中日公司 打破體育刻板印象

正中日體育事業公司的游泳教學專業團隊，與萬華國中合作的「鷹萬游泳學苑」成績斐然，獲得民間團隊佳等獎。

這項金擘獎的殊榮，是對鷹萬游泳學校創辦人，同時也是台灣游泳池事業協會理事長黃正昌10年努力不懈的肯定；黃正昌推動游泳安全教育不遺餘力，秉持專業分級、分區教學模式，加上眾多用心家長們的支持，成功讓游泳跳脫體育運動的刻板印象，融入生命教育與自我突破的精神意涵。

此案位於泳池林立一級戰區，在有限的營運時間、空間條件下，明確市場區隔，同時嚴格把關暖氣、排氯設備、全年溫水、水質優化等硬體品質，打造適合全年游泳的舒適環境；軟體方面則以「分級」、「分區」專業來達到有效教學。

黃正昌說：「教育是我們的使命，水質是鷹萬命脈，專業是我們的理念；即使疫情嚴峻，鷹萬堅持停課不停學、停業不停薪、員工線上訓練，持續提升專業技能，讓學生們的訓練不因疫情中斷，確保教學進程與進度。」

黃正昌進一步表示，鷹萬游泳學苑將持續透過專案計畫，提供精緻學程，嘉惠莘莘學子，並建構「游泳學習歷程檔案」，記錄孩子們快樂﹑健康學習游泳經驗，讓孩子們在自我突破後，產生自信與勇氣，不僅教於樂，同時讓游泳成為「自救」﹑「技巧」﹑「體能」完美展現。

水中開眼是自救的關鍵，乾淨水質讓學員自在的練習。 圖／正中日體育事業股份有限公司提供

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