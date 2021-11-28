響應政策目標 民間團隊成果豐

日鼎水務打造台灣最大水資源回收系統BOT案，落實政府循環經濟政策願景，獲得金擘獎民間團隊優等獎肯定；資育公司負責的南港及高雄軟體育成中心OT案，攜手進駐企業共創共榮，獲金擘獎民間團隊佳等獎。此兩項獲獎案，正是民間企業響應政策、為城市發展創造豐碩成果的最佳案例。

日鼎水務水資源回收BOT 循環經濟指標

上市公司日勝生（2547 TW） 孫公司日鼎水務，是桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設興建、營運、移轉（BOT）計畫」的特許公司，獲得財政部促參司金擘獎肯定，展現政府實踐5+2產業創新「循環經濟」政策願景。

日勝生集團自2012年開始，即由100%持有孫公司日鼎水務，全力建造桃園北區水資源回收中心，規模涵蓋桃園約7,610公頃6個都市計畫區，並以銀級綠建築標準，打造台灣最大水資源回收系統BOT案。

桃園市長鄭文燦於去年底應邀出席桃園北區水資源回收中心二期擴廠啟用典禮時即表示，下水道是隱形基礎建設，更是良心建設，桃園經過6年努力不懈，自升格前污水下水道接管率僅約5%，至去年底接管率攀升至25%，預估再4年就可順利達到50%，可謂光速前進。桃園北區水資中心自2018年即取得正式環境教育設施場所認證，日鼎水務更獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類特別獎」、「最佳環境文化類優質獎」及金擘獎優等。

日鼎水務同時落實日勝生集團ESG願景，以產、官、民攜手促進地方發展理念，設定大桃園地區為經濟發展主軸，善用在地人才，打造鄰里成為優美公園社區，成功建設南崁溪沿岸成為活力水岸，並推升桃園資源回收中心成為熱門打卡地標美景。另因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，日鼎水務正同步研擬回收沼氣發電技術，計畫未來以此再生電力，可循環支持下水道系統運作。目前回收系統之沼氣可回收量依照行政院農委會沼氣發電研究數據計算，未來待沼氣技術研發成熟，每年預計可循環產生超過25萬度電力。

桃園北區水資源回收中心。 圖／日鼎水務提供

資育南軟及高軟OT案 育成界典範

南港及高雄軟體育成中心，是中小企業處為推動國內創新創業發展的重大政策，不但是國內第一個也是規模最大的軟體育成中心，原執行單位資策會為配合政府促參政策衍生成立資育公司執行，此OT案獲獎凸顯金擘獎對軟體育成中心的重視，期許育成中心對進駐企業在營運成長所需的人才、市場及資金需求扮演更重要的角色。

資育公司負責人與主管多來自資策會，擁有豐沛的ICT產官學研人脈及國內外新創生態系鏈結關係，因此可吸引優秀的新創及創新中小企業進駐，相較於國內絕大部分育成中心多需藉政府補助來維運，資育公司經營的南軟及高軟育成中心，是國內第一個能自負盈虧且為政府帶來實質收入及產業創新，是育成界的典範。

資育公司表示，過去6年多他們共培育258家企業，帶來超過2,000人就業，促成投增資近10億元，為政府節省約1.35億元支出，新增約6,700萬元的財政收入，以此案4,000坪空間，6年半創造52億成效，相當於每月每坪帶來1.7萬坪效，比信義區精華辦公室租金都高出6、7倍。

資育公司指出，他們在產業與創育領域經驗豐富，透過廣闊與深入的人脈連結，可有效為進駐企業帶來更多Scale up的機會；這次的獲獎，讓團隊信心與士氣更是進一步提升，將以國內創新育成界的領頭羊自我要求與期許，與進駐企業共創共榮，達成Innovation to Industry（i2i）的目標。

資育股份有限公司提供軟硬體設備，滿足國內新創企業營運需求。 圖／資育股份有限公司提供

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