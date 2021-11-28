智慧科技輔助 迎接停車新時代

獲民間團隊優等獎的「臺南市智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案」，與獲佳等獎的新北市「三重商工地下停車場」，透過智慧設施導入，讓停車更便利有效率，贏得消費民眾極高的好評。

宏碁智通 智網助力成效卓著

「臺南市智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案」作為全國首創、全國唯一、最大規模的智慧路邊停車促參案，繼去年度包辦第18屆金擘獎「政府團隊獎」特優、「顧問團隊獎」優等，今年度再由宏碁智通勇奪第19屆金擘獎「民間團隊獎」優等獎，卓越的成效已成為典範。

宏碁智通總經理游明豐表示，首次參與競賽，就以「智慧路邊停車計時收費系統」獲得「民間團隊組 優等獎」大獎的殊榮，讓團隊備感光榮。他指出，「智慧路邊停車計費系統」是宏碁智通自行研發、建置與營運的智慧停車方案，應用在城市、社區等場域，透過各種智慧物聯網科技，提供民眾便利、多元繳費的優質停車服務，可大幅提升政府單位的停車管理績效，包括車格周轉率、使用率及收費管理等。

游明豐進一步指出，與臺南市府聯手為鄉親服務一年多來，持續優化營運服務，提高民眾服務滿意度，目前已有超過七成民眾透過電子票證及各種行動支付等非現金方式繳納停車費，成效卓著。

宏碁智通精研智慧交通技術，因此案的優異成效，宏碁智通今年初透過嚴謹的評選已取得臺南BOT二期之履約資格，在臺南市北區、南區、安平區、歸仁區建置2,000席智慧停車格；游明豐說，未來，不論在一期的後續擴充及二期的建置，都將採用新一代智慧停車柱，可彈性應用在各種不同的路邊環境；其中選定60席格位，將設置具備充電服務的停車計費設備，讓民眾輕鬆完成停車繳費及充電服務，同時配合政府行動支付相關政策，導入更多行動支付選擇，提供市民以及外國旅客更便利的支付環境。

宏碁智通智慧路邊停車系統與臺南市運河河岸景色融合，提供市民自動化、便利的停車計費服務。 圖／宏碁智通提供

正好停 創新智能創造三贏

新北市三重區「三重商工地下停車場」是新北市政府交通局委由民間團隊正好停股份有限公司經營管理，此案是全國前瞻基礎建設首座完工的停車場，平衡區域停車供需，有效改善場內及周邊停車秩序。

在業者開拓創新，精益求精的打造下，充分展現政府、民眾、企業三贏的民間參與公共建設的成功新典範，更榮獲第19屆民間參與公共建設金擘獎民間團隊獎的殊榮與肯定。

正好停配合新北市政府政策提供最完整智慧停車系統，整合最多種的電子票證及電子支付，實施月票無紙化服務，導入電動汽車優先格位智慧地鎖解決電動車位占用問題，打造全方位智慧停車服務。業者更在此案引進媲美百貨公司般舒適、明亮、乾淨的環境，增設多項軟硬體設施，提供民眾最完善的貼心服務，如打造5星等級的哺集乳室、愛心傘、行動電源等，並實踐與地方及鄰里互助互惠、共融共榮，更落實節能減碳及推動兩性平等政策，實行社會公益，履行企業責任，成為新北市第一座貼心、溫暖、便利的智慧全配標竿地下停車場。

這次獲「金擘獎」的殊榮，正好停除感謝財政部的肯定及新北市政府的指導與支持，未來將持續導入最完整的智慧停車科技，提供多元化貼心服務，作為政府的最佳幫手、民眾最信賴的好厝邊。

全方位智慧停車服務，新北市第一座智慧全配標竿的地下停車場。 圖／正好停股份有限公司提供

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