第19屆金擘獎揭曉 21件奪殊榮

多獎項由政府與民間團隊共同申請得獎 苗縣府獲政府團隊獎優等獎及創新獎為最大贏家

第19屆民間參與公共建設金擘獎得獎名單揭曉！共21件脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件，評選委員並由得獎案件中選出民間團隊公益獎4件、雙語卓越獎1件及政府團隊創新獎2件（得獎名單詳附表）。其中「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案」由民間自行提案，利用閒置軌道結合全國首創低碳鐵道自行車，提供文化體驗並行銷地方特色，民間機構祺峰休閒事業有限公司勇奪民間團隊獎特優獎及公益獎，主辦機關苗栗縣政府也榮獲政府團隊獎優等獎及創新獎，為這屆金擘獎最大贏家。

這屆有多項獎項由政府及民間團隊共同申請並得獎，顯見政府與民間同心協力，可以創造更加乘的服務成績。包括苗栗舊山線軌道活化案、高雄市立岡山醫院案、桃園市青年體驗學習園區案及新北市滬尾藝文休閒園區案。此外，在金擘獎附帶獎項如傳統藝術中心宜蘭傳藝園區案，透過相關雙語措施帶領外籍遊客認識園區與臺灣傳統藝術，是唯一獲得雙語卓越獎獎項的單位；桃園市青年體驗學習園區案為全臺首座以促參方式辦理之青年體驗學習園區，則獲得創新獎肯定。

財政部表示，這屆金擘獎新增多項措施，包括政府機關獎增設創新獎，激勵具前瞻性、國際觀且有助提升國家整體形象與競爭力的政府團隊，及獲獎的民間團隊未來參與其他促參案件申請時，可享有甄審項目加分優惠，鼓勵政府及民間致力提升促參案品質及服務效能。今年雖面臨嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各促參團隊對金擘獎之重視仍未受影響，且政府與民間仍然持續努力，追求服務品質提升。

此屆金擘獎頒獎典禮因應疫情預計明（111）年第1季舉行，公開表揚獲獎團隊，後續將推廣優良促參案例傳承成功經驗，鼓勵更多優秀政府機關及民間機構積極投入促參，讓各界對以促參方式推動優質公共建設及服務有更完整認識。最新訊息同步登載於財政部民間參與公共建設資訊系統金擘獎專區。

第19屆金擘獎「民間團隊」得獎名單

第19屆金擘獎「政府團隊」得獎名單

祺峰公司資源活化再利用 多榮耀於一身

第19屆民間參與公共建設金擘獎揭曉，祺峰休閒事業有限公司、苗栗縣政府合作規劃的「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用案」，在眾多競爭團隊中脫穎而出，獨占民間團隊獎特優獎鰲頭外，還獲得民間團隊公益獎、政府團隊獎優等獎、創新獎等多個獎項，是這屆金擘獎最大贏家。

祺峰公司說，台鐵舊山線沿線囊括多項鐵道建設之最，包括十六份坡最大彎道、最陡峭坡度及最長的大安溪橋花樑鋼橋等，不過在民國87年因新山線雙軌化完成，台鐵營運路線切換後，舊山線就此停駛，讓人們空留美好記憶。

為了讓具備文化與觀光價值的舊山線資源再生並活化，此案將原本已閒置的鐵道設施，利用創新思維，導入全國首創綠能載具鐵道自行車，遊客以時速12公里的慢遊速度，瀏覽舊山線鐵道文化古蹟，配合導覽人員的解說，遊客穿梭隧道與鐵橋之際，不僅能體會舊山線的美，還同時深入了解其中蘊含的文化意義。

政府單位的全力協助與配合，讓此案得以順利拓展、運作；祺峰公司指出，苗栗縣政府指定具促參證照專人承辦及設立履約管理小組，以LINE群組為溝通平台，針對履約管理、財務與營運、客訴處理等，相關問題都能有效且即時溝通與處置。

舊山線優質光資源加上優質規劃與服務，此促參案107年6月上線後，累計搭乘人次120萬，帶動地方觀光產值約20億元並創造68個就業機會，其中當地居民占比74%；108年至110年，整體服務滿意度分別高達96.34%、96%、99%。

除了實際績效亮眼，此促參案還首開由地方政府推動多元鐵道運具的新招商模式，中央與地方共同克服法令限制及未予規定事項，成功導入Rail Bike範例，並將舊山線Rail Bike車延伸至泰安，開創縣市軌道合作新模式；在保有與活化舊文化內涵的同時，還透過創新元素，擴大影響層面與領域，此促參案能集多項榮譽於一身，實至名歸。

有幸一舉拿下多項大獎，祺峰公司說，這個OT案後續還有很大的發展空間，有待團隊努力並克服，包括續推動整個場域及服務人員國際雙語化的服務、精進場域營運安全等，希望能以最高的旅遊環境與品質，加強鏈結苗栗地區吃、喝、玩、樂、宿各產業，打造不分平假日的文化觀光經濟產業區域。

鳥瞰鐵道自行車行駛在魚藤坪鐵橋上，右方為龍騰斷橋。 圖／祺峰休閒事業提供

全聯善美的基金會 傳承文化創造新財源

隸屬於全聯集團的財團法人全聯善美的文化藝術基金會團隊以「國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區整建暨營運移轉案」，一舉拿下民間團隊獎優等獎、公益獎、雙語卓越獎等3個大獎殊榮。

此案主要營運內容為整建國立傳統藝術中心所屬宜蘭傳藝園區，並維持全年360天以上營運；民間負責整建，投資金額、投資期限、權利金等，並有明確規範；政府一方面可以撙節龐大的財政支出，每年依約繳交的傳統藝術發展作業金、定額權利金、營運權利金及土地租金等，也帶來可觀的財政收入。

政府財政的開源節流外，此促參案105年9月履約以來，創造大量服務與零售業的就業機會，共計546職缺，聘僱在地居民比例達到90%；推估到傳藝園區旅遊的外地遊客，108、109年兩年在宜蘭縣消費合計超過35億元。

基金會團隊說，秉持全聯集團踏實的精神，基金會邀請各個領域專業人士，包括吳靜吉、唐美雲、林茂賢、莊伯和等擔任董事，透過董事群豐富經驗與傾力支持，加上公務部門專業指導與全力配合，5年來遊客滿意度節節上升；109年民眾對於園區整體滿意度分數為4.2分（滿分5分），87.1%遊客對園區整體服務品質表示滿意，82%遊客有重遊意願。

此案還因為系統管理整個園區用電狀況、更新設備，節省不必要水電消耗等公共建設環境措施友善；推行無障礙參觀服務、友善坡道等公共建設設施空間友善；優於身心障礙者權益保障法規定的企業社會責任與回饋等，獲得公益獎。

鑑於文字、語言是國外人士接觸我國藝術文化的瓶頸，園區以傳藝文昌祠為核心，運用雙語介紹敬神祭祀、跋杯祈福、暮鼓晨鐘儀禮，提供雙語籤詩及QRcode下載分享甚為巧妙；在員工雙語教育訓練課程投注大量人物力、普設雙語服務引導指標、公共廊道櫥窗及戶外裝置藝術以雙語介紹等，步步到位，處處用心，獲頒這屆唯一的雙語卓越獎，是對經營團隊最好的肯定與最有力的支持。

獲獎是肯定，更是社會大眾對基金會的期許；經營團隊說，未來不僅要把園區經營得更好、遊客更滿意，財務更穩健；做為臺灣傳統藝術櫥窗，將持續協助政府單位接待外國使節及國際貴賓，舉辦更多國際、多元的工藝交流活動，刺激國內工藝發展，同時吸引更多年輕人投入，讓臺灣傳統文化藝術發光與傳承延綿。

宜蘭傳藝園區年度駐園大戲《傳藝白鷺鷥》，是全聯善美的文化藝術基金會將傳統歌仔戲融合當代偶戲與特技的最新節目，既復古也創新，深受觀眾喜愛。 圖／全聯善美的基金會提供

大日開發 ROT三贏典範

由大日開發有限公司、桃園市青年局協力規劃的桃園市青年體驗學習園區增建營運移轉案，民間及政府團隊獎各獲得優等獎，政府團隊另獲頒創新獎。

青年體驗學習園區原址是已荒廢用的海巡署訓練基地，桃園市政府青年局引進民間專業資源投入營運，將老舊營區重新規劃，設為體驗學習園區，提供在地青年一個可以探索自身發展並具備學習、環境體驗與社會互動機能的活動場域，成功帶動周邊經濟發展。

青年體驗學習園區的高低空探索體驗及相關設施設備，由民間機構負責設置，場地符合美國繩索挑戰場地技術協會ACCT的規範、使用的安全裝備也符合CE（歐盟國際認證）、員工並取得ACCT認可的專業繩索技術從業人員證照；此案同時規範民間機構必須辦理睦鄰、回饋計畫，每年必須支付政府固定權利金，營收達上限，另支付變動權利金。

政府公權力的介入是此案成功的關鍵，尤其是協調地目變更、環評、土地變更及用水電申請、爭取鄰近林務用地提高使用面積，解決原基地腹地不足的問題、排除工程進度障礙等。

此案透過活化老舊營區，提供市民符合高安全規範的體驗及相關設施，除節省政府投資、營運、人事等財政支出外，推動以來吸引不同客群來園人數，帶動永安漁港周邊店家、旅宿、觀光工廠及旅遊業等發展，並創造20個就業機會，其中70%為當地居民；民間機構繳納固定權利金與變動權利金為桃園市政府額外收入，是市民、政府、企業三贏的ROT典範。

桃園市政府開全國之先成立青年局，此案是青年局首件促參案件，更是國內首座以促參模式經營之高低空繩索體驗園區，將「共利發展規劃思維」創新策略，充分展現在規劃與執行層面，因此特別具有示範性意義。

此案是國內第一次成功以促參案推動的繩索體驗案場，更是得獎的首例；經營團隊說，相較其他體育運動項目，探索體驗產業社會認知仍較低，期待透過這次獲獎的肯定，讓更多人了解探索體驗教育，進一步結合產、官、學能量，共同推動探索體驗，也期待未來能有機會能將探索體驗教育結合課綱共同推行，讓青年探索教育發揮最大的能量。

全台唯一以促參模式經營之桃園青年體驗學習園區。 圖／桃園市政府青年事務局提供

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