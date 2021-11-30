北市推「總冬員」邀大家冬天臺北玩起來!

北市推「總冬員」邀大家年底一路玩到明年。 圖／臺北市政府 提供

久蟄的心情，在2021年的冬天，要開始放風了。臺北市政府從11月開始推出多場大型活動，以「臺北總冬員」為概念串聯，包括11月19日起跑的「繽紛耶誕玩台北」；11月26日接力登場的「2021公館聖誕季」；11月27日起一連串的跨年系列活動，以及「一生必去，亞洲必遊」，每年12月31日吸引數十萬人朝聖的「臺北最High新年城」跨年晚會；明年還有1月15日開始的臺灣年味在臺北、2月11日開展的臺北燈節等年度盛事，要讓全臺民眾到臺北，從年底一路玩到明年，熱鬧不間斷!

首先登場的「2021繽紛耶誕玩台北」，活動期間 自11月19日至111年1月3日，有超過50處「Fun閃台北」燈飾造景，信義區香堤大道還有以光之旅程為概念燈飾打造的各主題空中散步道，包括「奇幻夢境之旅」、「璀璨希望之旅」、「閃耀星河之旅」、「浪漫愛情之旅」及「快樂繽紛之旅」燈飾，同時結合本市15大百貨體系及朝陽、華陰、後站、東區、天母5大商圈的合作店家推出消費優惠活動，只要於合作店家掃描QRcode，集滿2個電子戳章取得電子兌換券，即可免費兌換限量實用又具特色的臺北城市包及熊讚耶誕包!

臺北城市包（左）及熊讚耶誕包（右）。 圖／臺北市政府 提供

每年的「繽紛耶誕玩台北」活動，濃濃耶誕氣息與璀璨燈飾妝點臺北城市角落，洋溢幸福氣氛。 圖／臺北市政府 提供

至於11月26日登場的「2021公館聖誕季」，則是配合聖誕節慶，於自來水園區打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，提供民眾休憩與聖誕拍照亮點。

公館聖誕季將邀請在地學校演出，提供民眾悠揚樂音增添藝文氣息。 圖／臺北市政府 提供

遊逛了臺北各區燈飾及商圈百貨集章兌換活動之後，還可以到西門町參加「西門PLAY樂購町」活動，追尋三麗鷗大集合6處打卡亮點，如中影大樓前廣場、西門捷運站六號出口後方廣場設置「扭扭樂聖誕樹」、「好朋友聖誕糖果屋」、「雪花天空鞦韆」、「星願音樂水晶」及「歡樂禮物雪橇」等，12月3日至111年1月9日在百大合作樂購商家消費就可以玩扭蛋拿贈品，活動期間週週六日有展演活動，如演唱會、簽唱會、舞蹈大賽、街頭藝人表演及耶誕派對等精彩活動，歡迎大家年末呼朋引伴一起來臺北遊逛商圈，度過歡樂耶誕節！

今年的西門PLAY樂購町活動，與三麗鷗合作，在西門町打造特色裝置物，結合精彩展演活動，營造繽紛熱鬧的耶誕氣氛，好玩又好逛。 圖／臺北市政府 提供

另外，每年吸引數十萬人一同瘋跨年的臺北最High新年城，周邊活動也從11月27日起，陸續於北市不同行政區舉辦，包括北投區七星公園、中山區心中山線形公園、萬華區武昌街、南港區北流中心及文山區貓空站，有璀璨浪漫的燈飾，週末還有好玩好逛的市集，市府周邊東門廣場及松壽公園也特別布置美麗燈海，將臺北塑造成「臺北最High新年城」，讓國內外民眾感受臺北多元之城市風貌。

「一生必去、亞洲必遊」的「臺北最High新年城」跨年晚會，每年吸引數十萬民眾一起瘋跨年。(圖為2021年跨年晚會現場)。 圖／臺北市政府 提供

12月31日大型跨年晚會，也會有多組藝人及表演團體接力演出，倒數時刻則搭配萬眾矚目的台北101新年大秀，與民眾一起勇敢向前迎接新的一年。

明（2022）年1月15日登場的「臺灣年味在臺北」以「想‧享‧饗過年」為主題，透過想念、享受、饗食等方式，串聯迪化街商圈、後站商圈、華陰街商圈等12處特色商圈，一同炒熱年節氣氛。今年還規劃結合電商通路，讓你線上、線下都能採辦年貨，絕對滿載而歸。

1月15日登場的「2022臺灣年味在臺北，以「想．享．饗過年」為主題，臺北市12處特色商圈讓年味更濃厚。 圖／臺北市政府 提供

另外，臺北燈節將於111年2月11日登場，「2022臺北燈節」是以搭捷運賞燈為概念，將在捷運劍潭站、士林站及芝山站（士林夜市、兒童樂園、臺北表演藝術中心、天文科學館、臺灣科學教育館、雙溪河濱公園等周邊）璀璨登場，並打造10個夜晚、10萬個以上燈點、30萬平方公尺的燈飾藝術，在美麗雙溪河岸打造水岸燈區，請大家拭目以待!

2022臺北燈節將於明年2月11日登場。 圖／臺北市政府 提供

臺北「總冬員」，以一連串的活動，邀大家年底一路玩到明年。詳細請見活動官網 http://2021travel.calendar.taipei/

2021公館聖誕季https://waterpark.water.gov.taipei/

臺北最High新年城https://www.newyear2022.taipei/

提醒民眾，搭乘大眾運輸請全程佩戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如出入特定公共場所，請配合實聯制、量額溫、消毒雙手，開心出遊也別忘了認真防疫喔![臺北市政府觀光傳播局廣告]