為善更要為人知 「傳善獎」助社福機構實現永續行善願景

圖／陳永泰公益信託 提供

第七屆傳善獎頒獎典禮，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華女士 (左四)頒獎，領獎代表由左起分別為：均一平台教育基金會呂冠緯董事長兼執行長、揚生慈善基金會許華倚執行長、台灣城鄉永續關懷協會林峻丞創辦人、罕見疾病基金會陳莉茵創辦人、脊髓損傷潛能發展中心林進興董事長、勵友中心莊焜明董事、家庭照顧者關懷總會陳景寧秘書長、黎明教養院李紫陽董事長、陳永泰公益信託總幹事王景賢。圖/陳永泰公益信託提供

疫情影響經濟成長，社福機構募款出現嚴峻寒冬。社福界年度盛事「傳善獎」24日舉辦第七屆頒獎典禮，共有罕病基金會、均一平台教育基金會等8家優秀機構，獲得9600萬穩定支持，可以幫助更多人，持續營造善的循環。

「傳善獎就是好的社福機構的彙整！」主辦單位陳永泰公益信託總幹事王景賢表示，2015年以來，傳善獎持續和具有創新和衝勁的社福機構合作，一起共創更有效率回饋社會的願景，透過公益的力量改變世界，至今已有53家中型社福機構得獎，讓台灣各界愛心都可以找到自己想要支持的優秀機構。

根據衛福部統計資料，2020年社福機構收入約減少2成，所以傳善獎的穩定支持更顯重要，陳永泰公益信託監察人袁蕙華特別指示，明（2022）年第八屆傳善獎將維持9600萬支持8家機構，邀請更多優秀機構一起加入傳善行列。

幫社福機構找到更多資源

台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真指出，「傳善獎」不是只有頒獎，更重要的是陪伴，協助社福機構在媒體上行銷曝光，找到更多資源。這幾年眾多社福機構在傳善獎協助下，體質更進化、深化，讓愛心延續擴大。

此外，「傳善獎」不僅看見弱勢的創新服務需要金援，更積極強化「傳善學苑」課程，除了經營管理、人力資源、財務與政策法規等課程，更納進目前全球推動的ESG、SDGs和永續發展、跨域結合等相關課程，持續為社福界領導人充實創新、責信與管理的能量。

擴大善的力量 讓機構被社會看見

除了傳善獎的穩定支持，社福機構怎麼跨領域、走出同溫層，讓機構在做的好事被更多人知曉、感動、認同進而參與，擴大善的力量，也是社福機構需要學習的。

傳善獎第一屆、第六屆得獎機構現代婦女基金會執行長吳姿瑩，分享在傳善獎支持下，推動「only YES means YES沒有同意就是性侵」倡議行動經驗，成功翻轉責備被害者的文化，更和實踐大學服裝設計系跨界合作，攜手打造OYMY公益品牌，開啟時尚與倡議的對話，促使年輕人關注反性侵行動。

現代婦女基金會吳姿瑩分享，如何在傳善獎支持下，讓議題行動引發關注。 圖／陳永泰公益信託 提供

台灣奧美集團創意長龔大中發表專題演講，從改變「為善不欲人知」的傳統思維切入，強調社福機構更應該透過廣告、行銷和傳播的創意，讓有意義的社會議題或公益事業，可以影響更多人，甚至有機會改變全世界。

台灣奧美集團創意長龔大中專題演講，如何將廣告、行銷和傳播的創意，運用在社會議題或公益事業上，讓機構的好事被更多人看見。 圖／陳永泰公益信託 提供

傳善獎助機構壯大創新

2021年「傳善獎」8家得獎機構分別為：均一平台教育基金會、台灣城鄉永續關懷協會、勵友中心、揚生慈善基金會、黎明教養院、罕見疾病基金會、脊髓損傷潛能發展中心、家庭照顧者關懷總會。

揚生慈善基金會執行長許華倚哽咽表示，疫情影響長者身心甚鉅，期許未來在傳善獎陪伴下，幫助更多長者找回自癒力。罕病基金會創辦人陳莉茵指出，傳善獎給了罕病家庭莫大的鼓勵，將提供更多服務，擴大深化陪伴病患和家屬。

得獎機構認為，傳善獎的挹注讓他們得以放開手腳，有能力去執行想做卻又擔心找不到經費支援的服務方式，再加上「傳善獎」長期幫助得獎機構在媒體曝光宣傳，對機構的壯大和服務創新是一大助力。