鮑吃鮑遊，輕旅東北角，貢寮鮑產季開跑

新北市政府輔導貢寮區漁會推廣在地優質水產品，推出「輕旅東北角」行程，讓民眾暢遊東北美景與品嚐特產貢寮鮑。 文／新北市政府漁業及漁港事業管理處 提供

「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行

新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品「貢寮鮑」，輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。為了讓更多人認識及品嚐到美味優質的貢寮鮑，輔導貢寮區漁會規劃了12月5、11、12、18、19日共5梯次「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，讓民眾能夠親身體驗採收、料理及品嚐貢寮鮑這一在地冬季限定美食，如此好吃又好玩的小旅行，千萬不要錯過！

●「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」報名

貢寮鮑每年產季為11月至隔年3月，為冬季期間優質水產，歡迎民眾把握機會品嚐冬季限定美食。 新北市政府漁業及漁港事業管理處 提供

鮑食小棧市集餐廳多選擇，貢寮鮑也能線上買

為了讓更多人品嚐到優質美味的貢寮鮑，12月11、12日於台北希望廣場及19日於碧潭新北希望市集，舉辦「鮑食小棧」活動，限量推出各種超值的貢寮鮑產品，並提供貢寮鮑料理食譜給民眾參考，拉近貢寮鮑與民眾的距離，提升其購買意願。此外也號召市區多家餐廳加入貢寮鮑好夥伴，提供產季限定貢寮鮑料理，讓民眾能就近嚐鮮美味的貢寮鮑料理，並媒合貢寮區漁會與知名電商「東森農場」合作，讓民眾在家就可以選購當季產地直送的貢寮鮑！

新北魚市元宇宙，漁產行銷新通路

新北市政府今年以元宇宙概念結合漁民常用之線上銷售方式，全國首創在網路社群互動平台打造的「8bit」風格的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，不只有眾多攤位及商品供大家選購，讓民眾不用出門就能逛魚市場買海鮮，挑漁獲的同時還能與店家線上互動「搏感情」，將電商與傳統市場的優點互相結合，打造出全新的商業模式，促進新北在地產業朝向智能行銷發展，未來市府對於虛擬魚市場計畫除了持續積極招商，也會強化系統，讓手機上的操作更流暢、交易流程更簡便，最重要的是在系統中納入更多新北在地特色的元素，包括自然/人文景點、美食、特色產業等等，讓全球各地的民眾都可以透過系統走進新北市各個角落，更了解新北市的美麗。

更多訊息請見：「2021貢寮鮑」官方網頁： http://www.gongliao-abalone.com.tw/「鮮北宴線上虛擬魚市」連結網頁：https://ppt.cc/frN3Cx

（新北市政府漁業及漁港事業管理處廣告）