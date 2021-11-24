快訊

男趁總統車隊經過舉布條陳情 遭警限制行動提國賠勝訴

46針大傷疤之痛！遭毆男大生：道歉了為何仍狂打我

台電要黃士修別再引用核四重啟規劃書 強調非正式文件

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

核四重啟公投提案人黃士屢次提及、出示「核四重啟規劃書」，台電今（24）日再度鄭重澄清，這份所謂的規劃書，絕非台電正式文件或報告，不僅格式缺少台電正式文件所需註明的基本資訊，對於重啟時程、經費評估上也充斥謬誤，呼籲外界勿再引用或影射該報告為台電文件。

台電說明，這份流傳的所謂「核四重啟規劃書」，在格式上即與台電核能部門常用的正式文件有異。正式文件應具有封面，標明文件名稱、製作單位及日期等重要資訊，其次會有大綱及前言等內容。經檢視這份所謂的規劃書在這些重要格式上付之闕如，其來源不明且真實性存疑，絕非台電正式文件。

台電進一步說明，這份報告稱核四機組僅需3至5年、花費500億元即可重啟，但參照許多專家學者說法，以及國外案例經驗，所述核四重啟時間及經費的說法不切實際。以美國Watts Bar 2號機重啟為例，該機組與核四1號機相較，不僅同廠已有運轉10年的同型機組，且具有機組建廠執照仍有效，耐震條件不變等有利條件，最終重啟仍花費了9年、900億元。

台電指出，核四若要重啟必須面對重重難關，原能會已評估至少需要10年，同時仍需進行新的地質調查、相關耐震安全強化工程。另需與廠家重啟新約談判、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等外在因素，時程難以估計，經費需更詳細計畫，但恐為「天文數字」。

公投

延伸閱讀

黃士修：台中有活斷層還蓋儲氣槽 遠比核四脆弱

中部社團反核四重啟 黃士修：清一色是民進黨派系

國民黨桃園公投宣講 黃士修、郝龍斌批綠營恐嚇人民

【重磅快評】黃士修涉恐嚇 那謝長廷也恐嚇施明德？

相關新聞

台電要黃士修別再引用核四重啟規劃書 強調非正式文件

核四重啟公投提案人黃士屢次提及、出示「核四重啟規劃書」，台電今（24）日再度鄭重澄清，這份所謂的規劃書，絕非台電正式文件...

【今日精摘】居檢者外出奔喪、探親有條件放寬／遊覽車駕駛心臟病發 2新兵搶方向盤救全車

•中央流行疫情指揮中心今公布，即日起有條件放寬完成疫苗接種之居家隔離/檢疫者，申請外出奔喪或探視時間。指揮官陳時中表示，過去居家檢疫期間，無論有無接種疫苗，外出規定一次就是2小時，新規因應人道需求，若有親屬重病等需緊急外出，完整接種疫苗的居檢民眾，可以外出四小時。

【午間快報】美民主峰會台灣受邀中俄缺席／蔡總統明視察藻礁 潘忠政：盼邀我同去

•美國總統拜登12月9日至10日召開首屆線上民主峰會，國務院網站今公布的與會者名單，受邀國共110國，台灣確定受邀，中國大陸、俄國未獲邀。在亞洲方面，台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀，但不見中國、越南、泰國、新加坡、緬甸、柬埔寨或寮國。主要歐洲大國都在與會名單上，包括英國、德國、法國、義大利與荷蘭，最近與台灣關係熱絡的立陶宛，也在受邀名單上。

後梅克爾時代的變與不變 台德如何展開新局？

2021年9月26日，德國舉行國會大選，這場選舉罕見受到關注，因為不管結果如何，新總理將不再是所有人熟悉的梅克爾！16年任內，梅克爾帶領歐盟度過重重危機

屏東旭海火箭發射場 部落會議有條件同意

科技部選中屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地，作為短期科研探空火箭發射場域，供學術單位進行探空火箭發射研究，位處原住民傳統...

「疫情下的孤獨死」 聯合報系獲卓越新聞獎

卓越新聞獎昨公布得獎名單，聯合報系願景工程「疫情下的孤獨死」得到平面及網路文字類特寫新聞獎。吳舜文新聞獎近日也公布入圍名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。