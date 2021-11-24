台電要黃士修別再引用核四重啟規劃書 強調非正式文件

核四重啟公投提案人黃士屢次提及、出示「核四重啟規劃書」，台電今（24）日再度鄭重澄清，這份所謂的規劃書，絕非台電正式文件或報告，不僅格式缺少台電正式文件所需註明的基本資訊，對於重啟時程、經費評估上也充斥謬誤，呼籲外界勿再引用或影射該報告為台電文件。

台電說明，這份流傳的所謂「核四重啟規劃書」，在格式上即與台電核能部門常用的正式文件有異。正式文件應具有封面，標明文件名稱、製作單位及日期等重要資訊，其次會有大綱及前言等內容。經檢視這份所謂的規劃書在這些重要格式上付之闕如，其來源不明且真實性存疑，絕非台電正式文件。

台電進一步說明，這份報告稱核四機組僅需3至5年、花費500億元即可重啟，但參照許多專家學者說法，以及國外案例經驗，所述核四重啟時間及經費的說法不切實際。以美國Watts Bar 2號機重啟為例，該機組與核四1號機相較，不僅同廠已有運轉10年的同型機組，且具有機組建廠執照仍有效，耐震條件不變等有利條件，最終重啟仍花費了9年、900億元。

台電指出，核四若要重啟必須面對重重難關，原能會已評估至少需要10年，同時仍需進行新的地質調查、相關耐震安全強化工程。另需與廠家重啟新約談判、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等外在因素，時程難以估計，經費需更詳細計畫，但恐為「天文數字」。