新天地線上講座揭開聖經《啟示錄》奧秘真相，聚焦全球目光

新天地教會於10月18日至12月27日舉辦「見證神的新約-啟示錄的預言與成就」線上講座，由新天地教會總會長及12支派長主講，用24種語言面向138個國家以188個頻道向全球直播，民眾可於每週一、四台灣時間早上9點透過YouTube頻道觀賞首播，並可隨時回看。新天地教會所有的聖經講座及神學課程均為免費，如啟示錄22:17所說的，凡願意的都可以白白取生命的水喝。

作爲耶穌的使者，新天地教會李會長通過線上講座向全球見證啟示錄預言成就的實狀（啟示錄22:16） 圖／新天地教會提供

講座播出一個月以來吸引超過300萬點閱流量，也引發各國牧師熱烈迴響。光在非洲就已經有25個超過1萬人的教會與新天地教會簽訂MOU，各地其他教會和神學院也陸續簽訂MOU，藉此更進一步了解新天地教會的教理。

「見證神的新約-啟示錄的預言與成就」線上講座引發各國牧師熱烈迴響。 圖／新天地教會提供

參與講座後，美國芝加哥效仿基督教會的奧拉努瓦牧師表示：「能參與新天地進行的講座，我感到非常榮幸。由和平之人李總會長主講的內容提升了我的洞察力。」來自巴拉圭生命教會的迪亞兹牧師指出：「我也想教導聖徒們來到這改變我人生的生命話語裡，並且我想要成爲能夠養育、保護羊群和領悟新約的牧者。我對我所領受的啟示錄話語感受頗深，這明確的講解和真理現在對我打開了。」

坦桑尼亞的明星電視台新聞報導則提到，該國許多牧師自發參加新天地教會的啟示錄線上講座。在報導中，坦桑尼亞的艾里瓦里基牧師強調：「牧師們應該盡到牧師的職責，為了信徒們的信仰，要學習這寶貴的啟示錄話語才行。」

「見證神的新約-啟示錄的預言與成就」線上講座播出一個月以來吸引超過300萬點閱流量。 圖／新天地教會提供

新天地教會總會長李萬熙表示，啟示錄的預言在這地球村當中成就了，而自己看到、聽到了啟示錄1-22章的實狀（啟示錄22:8），且被耶穌按手揀選（啟示錄1:17-19），得到指示要向眾教會去作見證（啟示錄22:16），因此舉辦這場啟示錄線上講座。

為了解開啟示錄的奧秘，成爲照亮世界的光，新天地教會期盼所有教會牧師、神學教師、神學生與基督徒都能一同聆聽耶穌的使者的見證，這樣才能一起遵守啟示錄的約定，成爲不加添刪減啟示錄的人。李會長強調，啟示錄的奧秘只有通過耶穌的使者才能明白，而如今新天地教會舉辦線上講座則表明神和耶穌與基督徒之間的約定已經成就。李會長進一步表示，與會者若覺得講座內容有難解或有誤的部份，歡迎隨時提問，新天地教會將會予以回覆。

收看講座請點閱>>啟示錄1章 https://bit.ly/zh2021rev_m1

啟示錄2-3章 https://bit.ly/zh2021rev_m2-3

啟示錄4-5章 https://bit.ly/zh2021rev_m4-5

啟示錄6章 https://bit.ly/zh2021rev_m6

啟示錄7章 https://bit.ly/zh2021rev_m7

啟示錄8章 https://bit.ly/zh2021rev_m8

啟示錄9章 https://bit.ly/zh2021rev_m9

啟示錄10章 https://bit.ly/zh2021rev_m10

啟示錄11章 https://bit.ly/zh2021rev_m11

啟示錄12章 https://bit.ly/zh2021rev_m12

啟示錄13章 https://bit.ly/zh2021rev13

看了啟示錄講座的全世界牧會者的熱烈反應

https://bit.ly/3DDtyei

https://bit.ly/3FxvAgF

https://bit.ly/3r6eVNf