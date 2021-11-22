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新北招商高值加倍大會 11/30重磅登場

文 / 新北市政府經濟發展局 提供

2021年招商高值加倍大會首度擴大舉辦就業博覽會，邀請17家新北企業，釋出逾600個職缺。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
2021年招商高值加倍大會首度擴大舉辦就業博覽會，邀請17家新北企業，釋出逾600個職缺。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

為加速疫後產業復甦，新北市政府於11月30日舉辦「新北招商高值加倍大會」，3大主題包括「土地招商媒合會」、「就業博覽會」、「名人講堂」，盼整合公私有土地廠房及人才需求，提升投資、招商及營運信心，締造安居樂業的美好城市！

經發局長何怡明表示，今年以新北振興「加倍奉還」的概念，擴大辦理「2021新北招商高值加倍大會」，除了土地招商媒合服務外，也首次和就業服務處合作，「加倍」辦理就業博覽會，盼望藉由招商企業實質釋出工作機會，讓民眾對新北投資更有感。

2020年新北聯合招商大會，今(2021)年擴大舉辦，首度加入就業博覽會。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
2020年新北聯合招商大會，今(2021)年擴大舉辦，首度加入就業博覽會。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

在土地招商媒合方面，今年分為3大面向。首先，在「公有土地」方面，特別匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等用地，釋出約14公頃的公有土地。另外，首度擴大納入「民間園區」土地，特別邀請「工業區立體化」與「招商一條龍」服務案，釋出15.3萬坪新店寶高園區及民間廠辦單元，包括知名物件「中華工程土城AI智慧園區」及「雍和建設Taipei Park」。最後，「仲介公會」部分，更邀請新北市不動產仲介經紀商業同業公會，提供相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，以媒合諮詢櫃台及招商說明會，協助企業快速找到所需用地。

2020年新北聯合招商大會以一站式服務，2021年將釋出約14公頃的公有土地，提供土地媒合。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
2020年新北聯合招商大會以一站式服務，2021年將釋出約14公頃的公有土地，提供土地媒合。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

經發局補充，在就業博覽會方面，邀請到許多「工業區立體化」與「招商一條龍」服務案廠商，包括鴻海集團、南亞科技、中華工程、微星科技、群光電子與藍天電腦等17家新北企業共襄盛舉，釋出逾600個職缺，其中技術性職缺總計超過160個，例如半導體設計工程師、研發工程師、產品開發工程師、金屬模具設計工程師與管理職缺等，積極尋找新北在地優秀人才。

2020新北聯合招商大會以一站式服務，2021年首度擴大納入「民間園區」土地，釋出15.3萬坪。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
2020新北聯合招商大會以一站式服務，2021年首度擴大納入「民間園區」土地，釋出15.3萬坪。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

最後，名人講堂也是活動亮點之一，以「下一個5年你在哪裡？」為主題，邀請到高力國際總經理劉學龍等3位土地、產業及人資專家，分享後疫情時代的產業布局和人才市場需求變化，盼指引企業掌握先機、轉型佈局，啟動疫後經濟新動能。

為落實防疫規範，活動採預約入場制，歡迎有興趣的業者、民眾於110年11月29日前儘速報名，民眾可參考活動網址https://www.accupass.com/go/2021NTD，或洽02-25987495分機110柯小姐。

新北市政府經濟發展局 廣告

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