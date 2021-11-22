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國搜中心表揚20名有功人員 徐國勇感謝救難英雄

中央社 / 台北22日電

行政院國家搜救指揮中心今天表揚今年度20名搜救有功人員，內政部長徐國勇表示，許多救難英雄都奮不顧身救助受難者，圓滿達成救援任務，讓人民安居樂業、國家更安全。

為提振搜救團隊整體工作效能，表揚救災救難英勇事蹟及樹立搜救典範形象，國搜中心今天舉行110年度搜救有功人員公開表揚活動，並由徐國勇頒獎嘉勉。

國搜中心指出，有別於一般搜救人員都是在事故現場英勇救難的刻板印象，這次獲獎的20名搜救有功人員，除了14名因「實際執行搜救任務」有功外，還有4名因「指揮調度搜救任務」及2名「辦理搜救相關業務」有功而獲獎。

今年度獲表揚的救難英雄來自陸、海、空等不同領域，國搜中心表示，獲表揚人員平時在各自工作崗位上默默奉獻，帶給民眾希望，因表現優異經由機關推選及學者專家媒體選拔，脫穎而出獲此殊榮。

徐國勇致詞指出，不論是山難、海難或交通事故，都看到許多救難英雄不分日夜在極度艱難環境，奮不顧身救助受難者，在受難者背後都代表每一個家庭及整個社會，由於救難英雄都身先士卒、圓滿達成救援任務，讓國家更安全，也特別感謝大家付出。

國搜中心表示，近年來台灣天氣受全球暖化及氣候變遷影響，經常衍生複合性災害，搜救人員所面臨挑戰也日益嚴峻，政府也不斷投入資源經費，以提升整體防救災能量。

國搜中心指出，例如交通部航港局推動「智慧航安資訊平台系統」、國搜中心規劃「智慧搜救派遣系統」及海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」等，保護民眾也確保救災人員生命安全。

徐國勇 受難者 海巡署

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