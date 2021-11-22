資策會「永續健康促進解決方案」奪下全球ICT卓越獎

為臺灣ICT產業爭光！財團法人資訊工業策進會(資策會)地方創生服務處在經濟部技術處的指導下，研發「永續健康促進解決方案」，運用體感技術結合運動與復健器材，並搭配雲端後台數據分析，有助於發展高附加價值及高創新應用之健康促進服務與產品，開創智能服務的產業新局，此次串連高雄市政府、屏東縣政府、大仁科技大學和在地業者合作，舉辦多場健康講座與展示活動，帶動地方健康產業結構轉型升級，勇奪2021全球ICT卓越獎(WITSA Global ICT Excellence Awards)殊榮。

世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)所頒發的傑出貢獻獎，被譽為「資通訊界的奧斯卡獎」，有鑑於我國經濟部技術處長期支持國內法人機構資策會發展前瞻性、關鍵性的健康促進產業技術；此次運用經濟部技術處科技專案「次世代環境智能系統技術研發與應用推動計畫」研發成果，將智慧盒串聯各項運動健身與復健設備，蒐集數據提供完整的數據分析及訓練課程推薦，搭配AR、VR沉浸式數位體驗，進而發展出「永續健康促進解決方案」，有助於改善疫情期間健身或復健遠距視訊授課，無法即時掌控學員狀況的困境，讓民眾對健康促進應用服務有感、達到體感科技應用跨業、跨域整合服務之產業效益，因此，完整的應用成果備受國際肯定。

資策會地方創生服務處(創生處)研發「永續健康促進解決方案」初衷是為了改善民眾健康，並促進健身、復健產業導入數位化工具，因為一般民眾進行自主訓練時，時常面臨運動過程單調乏味、無法即時記錄訓練資料及無專業人士隨旁指導的狀況；對私人教練或復健師而言，復健課程也容易受到時間安排限制、教練人事變動、客戶數量激增下課程質量無法保持等問題，研發團隊為尋求解方且積極帶動健康促進產業結構與內容的轉型升級，便與健康促進產業合作，利用AIoT、AR、VR、AI影像辨識等技術，整合現有的硬體器材並搭配後台紀錄與數據分析，發展出一系列「雄感動健康促進系統」產品。

「雄感動健康促進系統」研發團隊與高雄市政府、屏東縣政府、大仁科技大學等在地政府單位、學校進行合作，且與南部心運動中心、高雄市鳳山運動園區等在地場域業者、幸福日照中心等照護機構進行加值服務，帶動健康產業結構轉型。為深化全民健康促進概念，也積極結合新創公司在全中運、全國反毒博覽會、新現代五項運動、2021Digital Taipei、台灣技術博覽會等活動中積極推展全民健康促進應用服務和協助產業發展，亮眼表現深獲評審肯定。

資策會創生處處長洪毓祥也表示，很榮幸「永續健康促進解決方案」能在眾多提案中脫穎而出，榮獲2021全球ICT卓越獎，為臺灣ICT產業盡一份心力，未來將持續以科技為支點協助地方產業數位轉型，共創地方特色產業發展，持續扮演供需方橋梁，與中央政策與地方政府接軌，協助地方中小企業數位轉型，發展具有在地特色之創新產業。