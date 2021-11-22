後疫情時代藝術 林曼麗：國際化不代表喪失自己的文化

曾是台灣上世紀重要生活記憶的眷村，在新時代如何重生 ？2021遠東建築講座「歷史‧人文‧地方」國際論壇中，陽明交大建築所教授龔書章以位於新竹的「將軍村開放圖書資訊園區」為例，說明如何透過設計翻轉眷村的功能，在新時代重新找到定位。國藝會董事長林曼麗則以策畫大型藝術計畫「Taiwan Now」為例，說明廿一世紀藝術「整合」能力的重要，「國際化並不代表喪失自己的文化特質，但掌握自己的文化特質，不代表就不能國際化。」

將軍村原名金城新村，是1958年興建的眷村聚落，因居住多位將軍而得名，六年前指定為新竹市歷史建築，龔書章受邀規劃活化此一歷史園區。他表示，不希望讓將軍村成為文創園區，而決定將其中15棟獨棟建築改造為15間小型圖書館，每間圖書館的主題都不一樣，包括修復學、住民學、百工學、共生學、時代學、城市學、發酵學等，其分類與傳統圖書館的分類截然不同。建築師完成改造後還做了一年半的論壇，期待每一棟建築可以被社群重新創造、重新改變知識的定義。

此一改造不僅重新定義了「將軍村」、翻轉眷村在新時代的定義，也翻轉了圖書館在新世代的定位。龔書章表示，將軍村意為將軍的居所，英文genegal亦有「一般、通識」的意義。以每位將軍的居所作為圖書館，從眷村歷史文化的本質出發，不僅要成為這座城市所在知識領域的綱領、也要啟動新竹在地社區和各學門的知識社群，將深刻的知識普及至常民的城市生活。

國際對台灣文化的印象，往往停留在故宮、夜市與珍珠奶茶。林曼麗以策劃在日本東京車站丸之內KITTE策畫大型藝術計畫「Taiwan Now」為例，說明如何透過藝術讓國際遊客了解台灣當代文化。她以「共結一朵繁盛之花」形容文化交流，透過共製共創、互相理解、交朋友一起創作新的東西。而策展人必須具企畫力、執行力和想像力，整合異質性完成新的作品。

她表示，「Taiwan Now」的核心是「共」—共製共創。然而遇到疫情，如何完成「共」？去年底她決定跟新冠肺炎「共生共存共有共好」，翻轉「Taiwan Now」為虛實整合。談到當代文化的特色。她認為，「當代」就是不斷嘗試、突破與創新，就是因為無法定型，所以才是「當代」。

建築學者阮慶岳提問，如今許多國際交流透過雲端會場呈現，強調「國家文化特色」還是創作者的責任與使命嗎？林曼麗認為，藝術創作的手段「愈沒有國界愈有力量」，但藝術創作的內涵仍必須具備文化的獨特性，才可以跟不同的文化對話。

●2021遠東建築講座「歷史‧人文‧地方」國際論壇全場論壇內容，在遠東建築獎臉書專頁有完整直播影片