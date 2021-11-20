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惠恕仁批華航取消航班 外交部：持續和業者研議可行方案
友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）批評華航這個月沒有飛帛琉航班，這樣的態度正在毒害帛琉市場。外交部今天表示，目前「台帛安全旅行圈」的營運因相關防疫措施、公司商業利益等多方因素受到影響，將持續與相關單位及業者，研議各項能夠有效改善營運狀況的可行方案；期盼台帛航線得以在健全的商業機制下永續經營。
外交部發言人歐江安表示，台帛安全旅行圈自今年4月1日首次啟動以來，皆由中華航空執飛，華航營運「台北-科羅」航班30多個班次，載運超過2300名旅客及124人次轉診病患及家屬，服務品質受到肯定。外交部對華航長期協助促進台帛觀光旅遊所做的努力表示肯定。
歐江安表示，目前「台帛安全旅行圈」的營運因相關防疫措施、國人自身旅遊選擇考量、公司商業利益等多方因素，受到一定程度的影響。外交部將持續與相關單位及業者，研議各項能夠有效改善營運狀況的可行方案。
歐江安表示，為了推動台帛觀光旅遊的穩健發展，台帛兩國政府也在防疫優先的前提下，持續溝通協調相關放寬措施。帛琉政府已在10月7日正式承認我國高端疫苗，並在10月21日放寬赴帛琉旅客疫苗接種條件，讓國人赴帛琉觀光更為便利。
歐江安表示，台灣與帛琉邦誼穩固友好，雙方人員往來互動頻繁，台帛雙方皆期待雙向航班得以維持穩定。目前相關各方都是抱持善意，共同磋商相關措施，促進台帛安全旅行圈的便利性與穩健度。
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