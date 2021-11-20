「這個月完全沒有航班」帛琉總統嗆華航毒害帛琉市場

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，這個月完全沒有帛琉台灣的航班，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場，他說，帛琉台灣要好好討論，他要致函我國交通部，要求讓別的航空公司來飛這條航線。

帛琉當地媒體「島嶼時報」（Island Times）19日報導，惠恕仁在本周的記者會上表示，華航玩弄帛琉市場，這種態度需要改變。

惠恕仁說，日前有人訂機票要到帛琉旅遊，但華航取消航班，之後也沒有恢復，這個月帛琉台灣完全沒有航班，相較之下，聯合航空每周都有一個航班，12月16日開始，他們還會再增加第二個航班。

惠恕仁說，華航至少一周要有一個航班，但顯然華航並沒有如此，華航應該投資帛琉市場，以長遠的角度來看待帛琉，若華航無法勝任這份工作，帛琉需要採取行動，好好和台灣討論，找別間航空公司取代華航，他並說有其他航空公司申請飛帛琉。

惠恕仁說，帛琉台灣旅遊泡泡是為了幫助觀光市場復甦而設立的，台帛旅遊泡泡行程是惠恕仁今年上任後立刻推行的政策，他並率團訪問台灣，結束訪問後帶台灣觀光客搭乘首航返回帛琉。

華航說，全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，自4月1日起執行「帛琉泡泡」，在旅行社協助銷售下，每周飛航兩班往返帛琉服務旅客；後配合疫情狀況調整，於8月14日重啟「帛琉泡泡2.0」，每周三、六飛航，8、9月份載客需求穩定，但近期訂位減少，考量市場需求及公司營運而取消部分航班。

華航說，12月4日及8日則將配合南島論壇的活動，安排台帛來回航班，也持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。未來華航將在外交部的協助下，持續提供台灣與帛琉間安全便捷的空中交通服務。