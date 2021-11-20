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「這個月完全沒有航班」帛琉總統嗆華航毒害帛琉市場

聯合報 / 記者徐偉真曹悅華／台北即時報導
帛琉總統惠恕仁今年中結束在台訪問時離台前在桃園機場國賓門發表談話。本報資料照片
帛琉總統惠恕仁今年中結束在台訪問時離台前在桃園機場國賓門發表談話。本報資料照片

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，這個月完全沒有帛琉台灣的航班，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場，他說，帛琉台灣要好好討論，他要致函我國交通部，要求讓別的航空公司來飛這條航線。

帛琉當地媒體「島嶼時報」（Island Times）19日報導，惠恕仁在本周的記者會上表示，華航玩弄帛琉市場，這種態度需要改變。

惠恕仁說，日前有人訂機票要到帛琉旅遊，但華航取消航班，之後也沒有恢復，這個月帛琉台灣完全沒有航班，相較之下，聯合航空每周都有一個航班，12月16日開始，他們還會再增加第二個航班。

惠恕仁說，華航至少一周要有一個航班，但顯然華航並沒有如此，華航應該投資帛琉市場，以長遠的角度來看待帛琉，若華航無法勝任這份工作，帛琉需要採取行動，好好和台灣討論，找別間航空公司取代華航，他並說有其他航空公司申請飛帛琉。

惠恕仁說，帛琉台灣旅遊泡泡是為了幫助觀光市場復甦而設立的，台帛旅遊泡泡行程是惠恕仁今年上任後立刻推行的政策，他並率團訪問台灣，結束訪問後帶台灣觀光客搭乘首航返回帛琉。

華航說，全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，自4月1日起執行「帛琉泡泡」，在旅行社協助銷售下，每周飛航兩班往返帛琉服務旅客；後配合疫情狀況調整，於8月14日重啟「帛琉泡泡2.0」，每周三、六飛航，8、9月份載客需求穩定，但近期訂位減少，考量市場需求及公司營運而取消部分航班。

華航說，12月4日及8日則將配合南島論壇的活動，安排台帛來回航班，也持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。未來華航將在外交部的協助下，持續提供台灣與帛琉間安全便捷的空中交通服務。

帛琉 華航 惠恕仁 旅遊泡泡

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