台灣中油響應「世界廁所日」 邀請您一起「來中油 好方便」

台灣中油公司多年來推動公廁文化，疫情期間更開放公廁讓消費者使用，獲得各界肯定與好評，今年正逢2021年11月19日世界廁所日20週年紀念，台灣中油直營加油站公廁更全數獲得特優評鑑，因此今(19)日串連全台各直營站與加盟體系加盟站員工，由總經理兼代理董事長李順欽帶領一起清掃加油站公廁，共同響應世界廁所日主題活動，邀請大家一起「來中油，好方便！」，同時讓世界看見Who cares about toilets? CPC cares!

台灣中油總經理兼代理董事長李順欽(左四)帶領全台各直營站與加盟體系加盟站員工，共同響應世界廁所日主題活動，邀請大家一起「來中油，好方便」！ 圖／台灣中油股份有限公司 提供

11月19日世界廁所日（World Toilet Day）是聯合國通過的國際紀念日，鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題的行動，每年動員參與聯合社交媒體及宣傳活動，以達成聯合國永續發展目標6（SDGs 6）-「確保人人享有水及衛生及其永續管理」。

早於世界廁所組織與聯合國對廁所衛生的推廣與呼籲，台灣中油推動公廁文化近半世紀，1976年起全面對外開放加油站廁所的使用；1990年列入環保署列管公廁；2003年辦理公廁文化論壇，強調人本如廁空間、打造潔淨如廁環境、推廣公民如廁文化，提升城市文明；2017年升級建置公廁免治馬桶，落實衛生紙不落地，阻斷病媒細菌的傳播；2021年在COVID-19疫情三級警戒期間，當全台各地公廁都因疫情關上門時，台灣中油堅定的加強清掃消毒，為在外奔波的民眾開啟方便之門。在多年努力下，台灣中油加油站的公廁已是民眾出門在外最方便的首選，加盟站業者更攜手共進，提供民眾優質的如廁環境。

今天的「世界廁所日─來中油，好方便!」公廁清潔總動員活動，主場在台北市內湖加油站，台灣中油總經理暨代理董事長李順欽帶領各單位主管彎腰清掃公廁，啟動「世界廁所日」活動儀式，活動號召泛中油體系的台糖加油站、車容坊加油站、千越加油站、山隆加油站、松詠加油站、北基加油站、好市多加油站及長榮加油站等，並動員全台10個營業處、1,899座中油加油站，超過5千名員工與加盟業者參與。

台灣中油總經理暨代理董事長李順欽帶領各單位主管彎腰清掃公廁，動員全台10個營業處、1,899座中油加油站，超過5千名員工與加盟業者參與。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

李順欽表示，作為ESG永續發展的企業與世界公民的一分子，台灣中油將接軌國際，往後每年度的世界廁所日活動都不缺席，持續攜手加盟站夥伴與基層員工，為公廁整潔與民眾服務盡一分心力，深化全員參與的公廁文化，創造有價值的公廁「Valuing Toilets」，並帶領加盟業者善盡企業社會責任，實踐永續發展目標。

配合「世界廁所日」活動，台灣中油官方臉書粉絲專頁舉辦「為您心目中『好方便』的加油站公廁按讚」抽獎活動，歡迎民眾於11月19日起至23日，搜尋「台灣中油」臉書參與世界廁所日活動，也期待藉由民眾的分享，讓全台灣都知道「來中油，好方便！」，更讓全世界都看見Taiwan cares about toilets！