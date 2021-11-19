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國防廉潔指數世界第6 廉政署：努力獲得肯定

中央社 / 台北19日電

國際透明組織所屬國防安全計畫小組（TI-DSP）發布「政府國防廉潔指數」（GDI）評鑑成績，台灣世界排名第6。廉政署今天說，評鑑顯示台灣國防廉潔與先進國家同受國際肯定。

法務部廉政署發布新聞稿指出，TI-DSP於16日發布第3次「政府國防廉潔指數」評鑑成績，全球被評鑑國家數86國，平均分數僅39分（滿分100分，分數越高，貪腐風險越低），顯示世界各國國防面對的貪腐問題相當嚴峻；台灣得分70分，與德國並列全球第6名。

廉政署表示，台灣在這次評鑑中與英國、挪威、比利時、荷蘭、德國、瑞士、拉脫維亞被歸類為B級，屬低度風險的國家，這也是台灣連續第3次被評比為低度風險國家，顯示台灣在國防領域的廉能透明機制與努力，整體而言獲得正面肯定。

新聞稿指出，國防部2013年設立政風室，以複式布網方式強化國軍廉潔、透明、課責機制，已產生正面效應。

此外，廉政署2019年7月參與國防部舉辦的「國際軍事廉政學術論壇」，適時提供廉政治理推動經驗及建議，去年也參與國防部舉辦的「2020廉潔國防與全球誠信治理發展趨勢論壇」、「國軍高階幹部廉潔教育講習」，建立國防廉潔發展與誠信治理共識，並增進國防廉政議題部會交流。

國防部 國軍 德國

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