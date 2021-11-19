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跟騷法三讀 內政部：補足性別暴力防制最後一塊拼圖

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
立法院上午三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處五年徒刑；法官訊問後認定有反覆犯罪之虞，得預防性羈押。該法將於公告後6個月施行。記者蘇健忠／攝影
立法院上午三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處五年徒刑；法官訊問後認定有反覆犯罪之虞，得預防性羈押。該法將於公告後6個月施行。記者蘇健忠／攝影

立法院院會今日三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，內政部長徐國勇表示，內政部對於被害經歷深感遺憾，不斷改善防制跟蹤騷擾計畫等措施並積極著手相關法案立法工作，雖然上屆立法院屆期不續審，但警政署持續檢討草案，以實務經驗聚焦高危險案件，以期更實質對被害人達到保護效果。今天這項法案的通過除回應國人的期待外，未來也將滾動調整修正，期盼降低被害風險，讓國人生活更安穩。

內政部在法案三讀法發出新聞稿，跟蹤騷擾防制法能即時保護被害人安全，將於公布後六個月施行。法案採世界各先進國家立法模式，將該類行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分；並有警察書面告誡及法院核發保護令狀制度，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

內政部也說明，跟騷法相關重點如下：

一、明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

二、跟蹤騷擾行為就是犯罪（告訴乃論），得處1年以下有期徒刑或併科新台幣10萬元以下罰金，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

三、為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。

內政部表示，為讓新法早日上路，將儘速於半年內完成員警執行新措施的教育訓練，以及配套子法的訂定；未來將整合公私部門力量，落實推動相關工作，同時也將於新法施行3年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進，共同打造國人更放心的生活環境。

跟騷法今三讀。圖／內政部提供
跟騷法今三讀。圖／內政部提供
跟騷法今三讀。圖／內政部提供
跟騷法今三讀。圖／內政部提供

跟蹤騷擾 內政部 警察

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