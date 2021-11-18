林試所年曆可愛麝香貓與白鼻心 遭踢爆用魚湯蘋果誘拍

農委會林試所近期出版2022年曆，收錄可愛的麝香貓、白鼻心攝影作品，卻被「環境資訊中心」踢爆，拍攝的林試所劉姓組長，是在宜蘭福山植物園，以魚湯及蘋果引誘餵食拍攝，且餵食時間長達一年以上，已涉及違反野生動物保育法，目前全案由保七調查中，而該名組長之前曾表示誘食是為了研究，但檢舉人卻認為長期餵食改變動物自然生態，違反研究倫理，而林試所所長曾諺學則表示，確實不應該以不當手法誘拍野生動物，未來出版品的把關會更謹慎。

台灣環境資訊協會發行的網路媒體「環境資訊中心」，最新一期報導「美照的代價 林試所年曆遭民眾檢舉 疑似以魚湯和蘋果誘拍麝香貓」披露此事。

報導中指出有人向保七檢舉此事，指林試所近期出版的「森林－霧鎖青山隱獸跡」年曆主打麝香貓、白鼻心可愛的模樣，但從劉姓組長臉書的相關的照片中，可看到有以食物碎屑引誘拍照的情況，其中一張麝香貓的照片，嘴巴裡叼著一塊蘋果，劉姓組長還在文中寫著「愛吃蘋果的貓」，但蘋果顯然不是自然界中麝香貓自己找到的食物；臉書另一張食蟹獴的照片周圍也有很多食物碎屑。但目前臉書上已看不到這些照片。

檢舉人並表示，從劉姓組長的臉書可以看到餵食行為已長達一年以上，造成當地的保育動物行為異常，例如白鼻心與食蟹獴追逐麝香貓，或是白鼻心追逐竹雞等；且照片時常出現不同種類動物「同框」，顯示已有異常群聚的行為，甚至導致獨行性的麝香貓群聚，可能引發彼此的衝突。

農委會公告，食蟹獴、麝香貓屬於保育類野生動物，而依《野生動物保育法》規定，不得騷擾、虐待野生動物，但法令中沒有明確規範何謂「騷擾」，環境資訊中心指出，2019年基隆一名男子以拋擲腐肉餵食的方式拍攝黑鳶，地檢署以違反野保法起訴，法官卻對於是否構成「騷擾」存疑，最後獲判無罪。今年4月，有民眾在大雪山林道餵食保育鳥類藍腹鷴，經東勢林區管理處移請保七總隊調查，被判緩起訴一年，當庭寫悔過書及罰款1萬5000元。

曾彥學表示，這項檢舉可能涉及私人恩怨，會再進一步向劉姓組長了解，但無論如何，若真的是在保護區、國家公園進行非法誘拍，或是以私人利益為意圖進行誘拍，「已嚴重損害林試所形象，絕對會依法嚴辦嚴懲」，但若是生態研究教育則另當別論。