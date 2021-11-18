快訊

直播／「重啟核四」第2場公投說明會 黃士修對決許永輝

麥當勞要漲了！24日起部分產品最多貴4% 停供小杯套餐咖啡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市出現郵局「賤租怪案」 王美惠、陳歐珀要求追查

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
嘉義市文化路郵局近期招標出租，綠委質疑賤租。圖／王美惠辦公室提供
嘉義市文化路郵局近期招標出租，綠委質疑賤租。圖／王美惠辦公室提供

嘉義市文化路郵局近期招標出租，民進黨立委王美惠、陳歐珀質疑，國家的歷史建築遭遠低於市價的6到7倍賤租，且只有一家廠商參與投標就決標，不但嘉義郵局有圖利嫌疑，更擔憂國家資產被「五鬼搬運」不當利用，質疑根本是「怪案」，要求交通部政風單位介入查明。中華郵政公司董事長吳宏謀說，將持續追查是否符合程序正義以及核算成本是否合理。

立法院交通委員會今天審查中華郵政公司營業預算進，陳歐珀指出，中華郵政嘉義郵局徵租是一件怪案，有三大疑點，第一中華郵政百分之百為官股，但是嘉義郵局招租公告時間只有9天，只有一家廠商參與投標而且一次就決標，違反政府採購法規定。

陳歐珀說，第二，嘉義郵局周邊租金每坪三千元，文化路郵局的租金每坪卻不到460元，而且一次租期長達15年，還遠低於市價的6到7倍，有長期賤租的疑慮。第三租期為15年，合約終止後還可以續約15年，中間要是承租方以市價再轉租給他人，不但嘉義郵局有圖利的嫌疑，而且國家資產恐被五鬼搬運不當利用。要求交通部政風單位必須介入查明。

王美惠指出，中華郵政從民國106年起編列超過150億元，執行購建郵政局所計畫，投入大筆人民納稅錢要購置房地，卻把自己原有的歷史建物嘉義郵局，花了4500萬元的預算拉皮整修後，賤租給他人，甚至二樓可能作為旅館，質疑中華郵政是一手用公帑帶頭囤屋炒房，另一手賤租國家的歷史資產。

王美惠認為，嘉義郵局跟北門郵局都是日治時代的一等局，具有重要歷史意義，不反對活化再利用的相關計畫，但參考北門郵局可以在修復後，繼續經營郵務服務民眾同時也保有郵政的歷史價值，更被譽為台北的一顆鑽石，反觀嘉義郵局卻是有名無實，因此要求交通部應該檢討嘉義郵局徵租案並且調查清楚。

吳宏謀說，都市要發展有人口流動變化，有新的郵局設立，也有些當地發展沒這麼持續，但資產要活化，會要求政風處查明要求是否符合程序正義，持續追蹤，且是文化古蹟，廠商未來使用之前要透過文資審議才能夠使用，之後將核算成本到底合不合理，會持續追查。

郵局 嘉義 中華郵政 陳歐珀

延伸閱讀

薛長興捐百台平板電腦給聖文森 盼改善教育環境

蘇花安3個改善路段總長30公里　最快2030年完工通車

高鐵宜蘭站第5折衷案獲共識 王國材：進環評才真正定案

民進黨宜蘭首場公投說明會 蘇貞昌：重啓核四宜蘭危險

相關新聞

嘉義市出現郵局「賤租怪案」 王美惠、陳歐珀要求追查

嘉義市文化路郵局近期招標出租，民進黨立委王美惠、陳歐珀質疑，國家的歷史建築遭遠低於市價的6到7倍賤租，且只有一家廠商參與...

台灣入APEC 30週年 捐150萬美元助推計畫

繼去年捐150萬美元後，今年是台灣加入APEC30週年，台灣再捐150萬美元協助APEC推動經濟與技術合作計畫，協助解決...

【午間快報】陸官媒曝彭帥電郵「我很好」 WTA主席高度懷疑／軍公教調薪適用約聘僱

•中國大陸網球女將彭帥日前自爆與中國大陸前副總理張高麗的不倫關係後音訊全無、疑似「被消失」。大陸官媒環球電視網（CGTN）17日發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中提到「我很好」，WTA主席西蒙表示高度懷疑其真實性，並在聲明中指出「中國官方媒體今天發布有關彭帥的聲明只讓我更擔心她的安全和下落，我很難相信彭帥真的寫了我們得知的這封電郵。」

高鐵宜蘭站第5折衷案獲共識 王國材：進環評才真正定案

高鐵延伸宜蘭站址未定，交通部昨天提出第五折衷方案，位於縣政中心以南350公尺。對此，交通部長王國材說，該案確實比較有共識...

【圖輯】照片看歷史╱2008年國內首次發放消費券

刺激民間消費拚經濟，行政院發放消費券的政策2008年11月18日拍板定案。當時的行政院長劉兆玄宣布，消費券不分老小、人人可領，只要是中華民國國民、設有戶籍，每人一律發3,600元。

老照片說故事／白衫軍凱道送仲丘

2013.8.3 陸軍下士洪仲丘退伍前疑似在軍中受虐而死。洪仲丘案滿月之日，凱道聚集20萬人，身穿白衣、手拿「公民之眼」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。