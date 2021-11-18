嘉義市出現郵局「賤租怪案」 王美惠、陳歐珀要求追查

嘉義市文化路郵局近期招標出租，民進黨立委王美惠、陳歐珀質疑，國家的歷史建築遭遠低於市價的6到7倍賤租，且只有一家廠商參與投標就決標，不但嘉義郵局有圖利嫌疑，更擔憂國家資產被「五鬼搬運」不當利用，質疑根本是「怪案」，要求交通部政風單位介入查明。中華郵政公司董事長吳宏謀說，將持續追查是否符合程序正義以及核算成本是否合理。

立法院交通委員會今天審查中華郵政公司營業預算進，陳歐珀指出，中華郵政嘉義郵局徵租是一件怪案，有三大疑點，第一中華郵政百分之百為官股，但是嘉義郵局招租公告時間只有9天，只有一家廠商參與投標而且一次就決標，違反政府採購法規定。

陳歐珀說，第二，嘉義郵局周邊租金每坪三千元，文化路郵局的租金每坪卻不到460元，而且一次租期長達15年，還遠低於市價的6到7倍，有長期賤租的疑慮。第三租期為15年，合約終止後還可以續約15年，中間要是承租方以市價再轉租給他人，不但嘉義郵局有圖利的嫌疑，而且國家資產恐被五鬼搬運不當利用。要求交通部政風單位必須介入查明。

王美惠指出，中華郵政從民國106年起編列超過150億元，執行購建郵政局所計畫，投入大筆人民納稅錢要購置房地，卻把自己原有的歷史建物嘉義郵局，花了4500萬元的預算拉皮整修後，賤租給他人，甚至二樓可能作為旅館，質疑中華郵政是一手用公帑帶頭囤屋炒房，另一手賤租國家的歷史資產。

王美惠認為，嘉義郵局跟北門郵局都是日治時代的一等局，具有重要歷史意義，不反對活化再利用的相關計畫，但參考北門郵局可以在修復後，繼續經營郵務服務民眾同時也保有郵政的歷史價值，更被譽為台北的一顆鑽石，反觀嘉義郵局卻是有名無實，因此要求交通部應該檢討嘉義郵局徵租案並且調查清楚。

吳宏謀說，都市要發展有人口流動變化，有新的郵局設立，也有些當地發展沒這麼持續，但資產要活化，會要求政風處查明要求是否符合程序正義，持續追蹤，且是文化古蹟，廠商未來使用之前要透過文資審議才能夠使用，之後將核算成本到底合不合理，會持續追查。