快訊

惡夢重演！歐洲疫情亮紅燈 耶誕節恐「再封一次」

2022第一槍！小巨蛋新年場 唱響第一道曙光

文 / 寬宏藝術 提供

一年比一年強大的卡司陣容，《民歌高峰會2022台北小巨蛋》演唱會2022年1月1日即將再度攻蛋開唱！邀請到民歌天王天后來助陣，施孝榮、陳艾湄、周子寒、周治平、李明德、王瑞瑜、王新蓮、王海玲、于台煙、金智娟、邰肇玫、殷正洋、鄭怡、葉佳修齊聚一堂，相信將帶給大家一場充滿回憶的民歌饗宴，點燃2022希望的第一道曙光！

圖／寬宏藝術提供
圖／寬宏藝術提供

製作人兼演唱歌手施孝榮搶先透露，本次高峰會首度打造四面舞台，和以往大不相同，將會打破傳統結合前所未有的聲光效果，為的就是要與各位歌迷朋友有更多的互動，除了歌迷朋友們期待經典的點歌橋段外，歌曲的安排上也會打破以往重新編排，曲目將帶給大家耳目一新的驚喜，舞台呈現及詮釋方式都會非常不一樣，要讓所有歌迷朋友們把這半年壓抑的情緒好好釋放開來，到時期待大家一起走進小巨蛋大合唱，迎接嶄新的2022！

好久不見的鄭怡表示，能夠再次參與民歌高峰會2022台北小巨蛋的場次，除了很榮幸及興奮外更多的是珍惜，在今年全球疫情衝擊之下，我們絕不能沮喪，要為大家帶來正能量；情歌王子周治平也直呼要用抒情經典來喚醒大家的回憶；時常在臉書上分享自彈自唱的王新蓮更表示這次能一同唱進小巨蛋，心情上既緊張又期待，絕對要讓歌迷朋友有個難忘的一晚；娃娃金智娟也直說這次要帶大家隨著經典音樂進入時光隧道，一起回到那時年少輕狂的美好年代！

圖／寬宏藝術提供
圖／寬宏藝術提供

對於《民歌高峰會2022台北小巨蛋》成為2022台北小巨蛋首場大型演唱會，施孝榮表示特別為此準備了魔鬼訓練，絕對不會辜負所有歌迷朋友們的期待！《民歌高峰會2022台北小巨蛋》2022年1月1日在台北小巨蛋演出，目前門票熱賣中！主辦單位寬宏藝術推出五倍券雙人成行大回饋！只要購買5000元，就可享有3000元票區兩張，購票請洽寬宏售票： https://kham.com.tw/application/utk01/UTK0101_03.aspx

相關新聞

消費者權益報導 聯合報系摘7獎

今年消費者權益報導獎昨揭曉，聯合報系摘下七項大獎，成最大贏家。評審團主席王毓莉說，今年得獎的獎項充分展現監督特質。

【今日精摘】麥當勞漲價單品最高貴7元／駐立陶宛台灣代表處掛牌運作

•跟進餐飲漲價潮，台灣麥當勞宣布，考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格；部分主餐單點調升1至5元、點心飲料則最多調降7元，最高調升7元。麥當勞表示，在超值全餐方面，主餐單點價格的嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐單點價格調升1至5元。

配合COP26氣候協議 環保署：明年完成2030年減碳計畫

COP26格拉斯哥氣候協議要求各國在2022年底前提出更積極的2030年氣候計畫，環保署今天在立法院表示，行政院已經召集...

林試所年曆可愛麝香貓與白鼻心 遭踢爆用魚湯蘋果誘拍

農委會林試所近期出版2022年曆，收錄可愛的麝香貓、白鼻心攝影作品，卻被「環境資訊中心」踢爆，拍攝的林試所劉姓組長，是在...

嘉義市出現郵局「賤租怪案」 王美惠、陳歐珀要求追查

嘉義市文化路郵局近期招標出租，民進黨立委王美惠、陳歐珀質疑，國家的歷史建築遭遠低於市價的6到7倍賤租，且只有一家廠商參與...

因應COP26協議 環保署：速成2030減碳目標

環保署長張子敬於18日在立院報告指出，因應格拉斯哥氣候協議疾呼各國應在2030年減碳45％，經行政院召集已成立淨零排放路徑評估工作組決議，將納入檢討原訂2030年減碳目標，並於2022年底前檢討完成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。