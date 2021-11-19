2022第一槍！小巨蛋新年場 唱響第一道曙光

一年比一年強大的卡司陣容，《民歌高峰會2022台北小巨蛋》演唱會2022年1月1日即將再度攻蛋開唱！邀請到民歌天王天后來助陣，施孝榮、陳艾湄、周子寒、周治平、李明德、王瑞瑜、王新蓮、王海玲、于台煙、金智娟、邰肇玫、殷正洋、鄭怡、葉佳修齊聚一堂，相信將帶給大家一場充滿回憶的民歌饗宴，點燃2022希望的第一道曙光！

圖／寬宏藝術提供

製作人兼演唱歌手施孝榮搶先透露，本次高峰會首度打造四面舞台，和以往大不相同，將會打破傳統結合前所未有的聲光效果，為的就是要與各位歌迷朋友有更多的互動，除了歌迷朋友們期待經典的點歌橋段外，歌曲的安排上也會打破以往重新編排，曲目將帶給大家耳目一新的驚喜，舞台呈現及詮釋方式都會非常不一樣，要讓所有歌迷朋友們把這半年壓抑的情緒好好釋放開來，到時期待大家一起走進小巨蛋大合唱，迎接嶄新的2022！

好久不見的鄭怡表示，能夠再次參與民歌高峰會2022台北小巨蛋的場次，除了很榮幸及興奮外更多的是珍惜，在今年全球疫情衝擊之下，我們絕不能沮喪，要為大家帶來正能量；情歌王子周治平也直呼要用抒情經典來喚醒大家的回憶；時常在臉書上分享自彈自唱的王新蓮更表示這次能一同唱進小巨蛋，心情上既緊張又期待，絕對要讓歌迷朋友有個難忘的一晚；娃娃金智娟也直說這次要帶大家隨著經典音樂進入時光隧道，一起回到那時年少輕狂的美好年代！

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對於《民歌高峰會2022台北小巨蛋》成為2022台北小巨蛋首場大型演唱會，施孝榮表示特別為此準備了魔鬼訓練，絕對不會辜負所有歌迷朋友們的期待！《民歌高峰會2022台北小巨蛋》2022年1月1日在台北小巨蛋演出，目前門票熱賣中！主辦單位寬宏藝術推出五倍券雙人成行大回饋！只要購買5000元，就可享有3000元票區兩張，購票請洽寬宏售票： https://kham.com.tw/application/utk01/UTK0101_03.aspx。