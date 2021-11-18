新四劑高端戰士誕生 ！抗體結果出爐 醫師點出奇怪地方

台北市萬芳醫院精神科醫師潘建志今在臉書分享，台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，「新四劑高端戰士誕生」，潘指出，個案為第一線高風險醫護人員，自9月初混打至迄今，身體情況大致正常，從未出現血栓或心肌炎相關症狀，但也提出「最奇怪的地方」。

潘建志指出，個案為北市第一線高風險醫護人員，負責照顧新冠重症病患，2月底參加高端臨床實驗打第一劑、3月底打完第二劑，當時健保卡上並未出現疫苗註記。

台北市長柯文哲6月要求北市醫護強制接種疫苗，當時高端尚未解盲，個案雲端健保卡又沒有任何疫苗註記，不知道自己打到的是疫苗或安慰劑生理食鹽水，因此院方安排他接受兩種快篩抗體測試，結果均為陰性。

院方認為個案被隨機分配到安慰劑組，於是個案在6月初接種AZ疫苗、9月初接種莫德納，當時的政策有開放醫護AZ混打莫德納。

潘建志表示，高端之後解盲，個案很意外被主持實驗的醫師告知，確定他參加的是疫苗組，同時雲端健保卡上也出現高端註記，兩劑都是有批號的疫苗（安慰劑組生理食鹽水沒有批號不會註記）。

至此可確定該個案打了四劑真疫苗，分別為高端、高端、AZ、莫德納，潘建志說，公開這些資訊有獲得個案本人同意，也希望對70多萬名高端接種者有幫助。

潘表示，個案從9月初至迄今，身體情況大致正常，從未出現血栓或心肌炎相關症狀，後續抽血檢查，包含血小板、D-dimer指數、心肌發炎指數、肝腎功能指數都在正常範圍。

該個案例常例常鼻咽拭子採檢PCR數，10次都是陰性，目前持續上班工作中。近期自費接受抗S蛋白的抗體檢查，結果是陽性，顯示打AZ+莫德納後終於有抗體產生，但「最奇怪的地方在於，6月接受的抗體檢查，兩次均為陰性」。

潘建志指出，這位新四劑高端戰士「零號機」年紀尚輕、小於30歲，不是年紀大的病患免疫功能不好，且後來加打的AZ+莫德納也出現抗體，所以也不是先天免疫功能缺失的病患，「那是怎麼回事，兩劑高端的抗體跑哪裡去了？」

潘質疑，間隔2個月，血液中的抗體會下降這麼快？兩劑高端+AZ+莫德納，血液裡同時充滿S蛋白、mRNA和DNA，可說是最強人類補完計畫。

針對其他打高端有出國需求的人，是否該再接種兩劑國際疫苗及有無風險？潘建志認為，一般民眾自己難以判斷，應交給專業，由醫師評估病史、檢查抽血後（參考零號機做的檢查），再由醫師判斷是否能施打。

潘表示，若要再接種兩劑疫苗建議是BNT+BNT，因為BNT不會有AZ的血栓風險，而心肌炎的風險僅莫德納的5分之一。

另也建議總統蔡英文、副總統賴清德平日接待外賓、各地公投宣講輔選活動，又不定期出訪友邦，算是高風險族群，先前打過兩劑高端，建議現在再加打兩劑BNT，個人健康和國家安全都比較有保障。