連續兩年入選道瓊永續指數 東元再獲台灣企業永續獎四大獎項

東元電機獲台灣企業永續獎四項大獎，董事長邱純枝代表接獲獎項。 圖／東元電機 提供

東元電機(1504)在永續評比中再傳捷報，持續獲得國內外專業獎項與評比機構肯定，除了連續兩年獲得道瓊永續指數（DJSI），17日再獲頒「2021台灣企業永續獎」，包括今年增設的單項永續績效類--氣候領袖獎，及社會共融獎、企業永續報告類—傳統製造業白金獎、綜合績效類—TOP 50永續企業獎，東元電機已連續七年榮獲各項殊榮。針對同時獲得2021台灣企業永續獎和道瓊永續指數（DJSI）的肯定，東元電機邱純枝董事長表示，今年起公司開始全面實施「永續KPI」，要讓永續經營的理念深入到每一個部門及員工的日常作業之中，期望在最短時間內能夠達成「碳中和」的最終目標，也實現「節能、減排、智能、自動」的公司願景。

道瓊永續指數是目前全球最具公信力的企業永續評比指標，其中DJSI新興市場成分股則是從800家公司中選出，而東元已連續兩年入選新興市場指數(DJSI-Emerging Markets)，不但是台灣唯一機電業者，也是全球唯一入選新興市場指數的機電大廠，而且在「創新管理」及「人材培育」兩個項目評比皆獲滿分，顯示東元在社會共融面及公司治理面，深受國際肯定。

東元電機中壢廠和觀音廠建置屋頂太陽能發電年逾6百萬度，連續兩年獲得道瓊永續指數（DJSI）。 圖／東元電機 提供

至於東元電機今年獲得台灣企業永續獎四大獎項中，今年新設的「永續環境類-氣候領袖獎」，評比表現突出，包括提前五年完成十年減排20%的目標、積極建置太陽能發電等再生能源裝置，年度發電達642萬度; 馬達生產採用環保製程，藉由水性漆導入，減少排放量達近 60%，以及回收物料再使用比例達近40%。東元表示，將會持續努力，帶領供應鏈廠商一同為全球的乾淨節能，貢獻心力。

東元電機近年來持續布局包括太陽能發電廠、離岸風電陸域變電站和儲能系統、電動車動力系統等再生能源事業，2020年完成專案包括中壢廠建置 1.7MW 太陽能系統，年發電量200萬度，提前完成10%綠電建置;東元的智慧能源事業群更取得CIP彰化彰芳及西島、與海龍三座離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的建置量，是國內廠商之冠;獲得台灣精品金質獎的T Power車用動力系統，更是少數符合DMIT的廠商。