高鐵宜蘭站第5折衷案獲共識 王國材：進環評才真正定案

高鐵延伸宜蘭站址未定，交通部昨天提出第五折衷方案，位於縣政中心以南350公尺。對此，交通部長王國材說，該案確實比較有共識，但站址確定後要進入環評，才是真正定案。

立法院交通委員會今天審查鐵道局、中華郵政和航港基金預算，並備質詢。媒體詢問若宜蘭高鐵12月能拍板，何時可以動工？對此，王國材說，昨天去地方說明，報告五個方案，現場對折衷案比較有共識，但還需要跟少部分有意見鄉鎮做溝通，還要請顧問公司對折衷案作詳細評估，尤其拆遷問題。一旦站址確定後就會進入環評，進入環評才是真正定案。

媒體追問，第五折衷案有防水施工問題，總經費1880億又是所有方案裡第二高，要怎麼解決？

王國材說，雖然昨天比較有共識是折衷案，但顧問公司還要比較細的評估，都要進行一段時間，未來怎麼解決淹水、改善排水設施等，都會在規畫報告說明。

面對折衷案為何會得到大共識，以及如何解決其他雜音，立委陳歐珀受訪時說，交通部提出地方折衷版符合名義，大多數民眾希望可以設在宜蘭市區，同時交通部為了配合地方，能夠不影響鐵路高架期程，原來如果設在台鐵宜蘭站會延宕40個月，縣政中心站會延宕28個月，設在高鐵宜蘭站、台鐵宜蘭新站就沒有延宕問題。

陳歐珀說，希望減少兩個農地流失，順應民意，折衷案區段徵收只有190公頃，同站不同體也讓站體從32公尺降為17公尺，更可以避免市區景觀跟噪音衝擊。

陳歐珀說，基於種種面相討論，交通委員會考察相當有共識，他當場也順應名義，要求交通部年底確認站址，讓高鐵延伸宜蘭早日動工跟通車。