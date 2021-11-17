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非核家園災難的開始？藍批能源政策「詛咒給子孫死」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中指出，政府能源政策是詛咒給後代子孫死。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中指出，政府能源政策是詛咒給後代子孫死。記者陳秋雲/攝影

聯合國氣候會議COP26達成首個減煤協議，蔡英文總統跟著宣誓2050年達到淨零碳排，但未提實際的減碳行動藍圖或路徑圖，台中市議員李中指「宣誓假的」「詛咒給後代子孫死」。他説，未來台中火力發電廠如改成天然氣機組再加上通霄電廠，天然氣照樣會排碳及甲烷，他要求環保局陳宏益局長，務必向中央強力要求，更嚴格管制台中地區的二氧化碳排放。

陳宏益表示，台灣的能源配比與日本類似，日本已宣布將降低火力發電包括燃煤燃油燃氣，從占比70%降到目標2030年的40%以下。但台灣2025年還停留在80%。

李中指出，根據「氣候變遷表現指標(CCPI)」，台灣在占全球9成以上，溫室效應氣體排放量的六十幾個國家中，排名倒數第五名，在溫室效應氣體排放、再生能源發展與能源使用方面，幾乎都是在後段班，民進黨政府作為根本倒行逆施，和國際的趨勢背道而馳。

李中說，民進黨中央政府應對國際減碳的趨勢，只會把「溫室氣體與減量及管理法」改名為「氣候變遷因應法」卻沒有具體的減碳推動期程，難道改個名字國際就會認可我們的減碳成果？這根本拿來做大內宣用的。

李中強調，民進黨的2025非核家園政策，導致我們所有外銷企業將面對2025年被國際社會懲罰（碳稅），民進黨假想的核能災難還沒發生前，我們國家就會遇到的實際大災難。

李中指出，重啟核四公投若過關，不僅可讓核能發電承擔供應能源減碳的國際責任，也能夠避免繼續興建三接、四接、甚至五接的工程，台灣不用再繼續增加燃氣機組，火力發電燒煤改燒天然氣，照樣產生二氧化碳。

李中要求環保局陳宏益局長，一定要秉持環保人員的專業精神，在地方主管機關向中央表達意見時，主動強力要求以比較嚴格的方式，訂定我們台中地區的二氧化碳排放標準，千萬別因為中央的不作為，害我們中部的民眾承受越來越多的溫室氣體污染。

減碳 民進黨 氣候變遷

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