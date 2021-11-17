蘇花安下月完成綜合規劃期末報告 預計2023年核定

蘇花改去年1月全線通車，為了優化蘇花路廊交通，交通部將未列入蘇花改的路段納入改善，加速辦理台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），並由蘇花改工程處負責。立法委員陳歐珀召集立法院交通委員會，今天南下宜蘭考察，下午到蘇澳港營運處聽取南方澳跨港大橋重建、蘇花安計畫等進度，交通部政務次長陳彥伯、宜蘭縣長林姿妙等人出席座談會。

行政院2019年12月20日核定蘇花安計畫可行性研究，交通部公路總局目前辦理綜合規劃與環評，預計明年進入環評審查程序，2023年完成綜合規劃、環評，以及建設計畫報核。

蘇花改工程處長李宗仁說明，今年12月底會將綜合規劃期末報告陳報公路總局審查，並辦理地方說明會，環評報告送至公路總局提報交通部，再由交通部明年送到環保署進行環評審查程序，希望能在2023年上半年核定，最快2030年完工通車。

蘇花安計畫3個改善路段為「東澳到南澳」、「和平到和中」，以及「和仁到崇德」，將既有路段截彎取直，總長約30公里。李宗仁提到，蘇花安因為配合蘇花改的銜接，規格仍維持省道系統，設計依循蘇花改單車道，並不會拓寬成雙車道。他強調，蘇花安仍會預留救援車道提供緊急救災使用。