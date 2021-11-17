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蘇花安下月完成綜合規劃期末報告 預計2023年核定

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇花改工程處長李宗仁簡報南方澳跨港大橋重建、蘇花安計畫等進度。記者林佳彣／攝影
蘇花改工程處長李宗仁簡報南方澳跨港大橋重建、蘇花安計畫等進度。記者林佳彣／攝影

蘇花改去年1月全線通車，為了優化蘇花路廊交通，交通部將未列入蘇花改的路段納入改善，加速辦理台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），並由蘇花改工程處負責。立法委員陳歐珀召集立法院交通委員會，今天南下宜蘭考察，下午到蘇澳港營運處聽取南方澳跨港大橋重建、蘇花安計畫等進度，交通部政務次長陳彥伯、宜蘭縣長林姿妙等人出席座談會。

行政院2019年12月20日核定蘇花安計畫可行性研究，交通部公路總局目前辦理綜合規劃與環評，預計明年進入環評審查程序，2023年完成綜合規劃、環評，以及建設計畫報核。

蘇花改工程處長李宗仁說明，今年12月底會將綜合規劃期末報告陳報公路總局審查，並辦理地方說明會，環評報告送至公路總局提報交通部，再由交通部明年送到環保署進行環評審查程序，希望能在2023年上半年核定，最快2030年完工通車。

蘇花安計畫3個改善路段為「東澳到南澳」、「和平到和中」，以及「和仁到崇德」，將既有路段截彎取直，總長約30公里。李宗仁提到，蘇花安因為配合蘇花改的銜接，規格仍維持省道系統，設計依循蘇花改單車道，並不會拓寬成雙車道。他強調，蘇花安仍會預留救援車道提供緊急救災使用。

主席陳歐珀在會議中裁示，蘇花改工程處建議不在南澳設置休息站，鄉親目前沒有意見，至於提議在南澳交控中心旁增設簡易交流道，以服務金洋、武塔居民，他請公路總局納入可行性評估，並配合地方需求辦理。

立法院交通委員會今天來宜蘭考察，下午到蘇澳港營運處聽取蘇花安計畫、南方澳跨港大橋重建等進度簡報。記者林佳彣／攝影
立法院交通委員會今天來宜蘭考察，下午到蘇澳港營運處聽取蘇花安計畫、南方澳跨港大橋重建等進度簡報。記者林佳彣／攝影
針對在南澳交控中心旁增設簡易交流道的提議，主席陳歐珀裁示，請公路總局納入可行性評估，並配合地方需求辦理。記者林佳彣／攝影
針對在南澳交控中心旁增設簡易交流道的提議，主席陳歐珀裁示，請公路總局納入可行性評估，並配合地方需求辦理。記者林佳彣／攝影
蘇花安計畫3個改善路段為「東澳到南澳」、「和平到和中」，以及「和仁到崇德」，將既有路段截彎取直，總長約30公里。圖／蘇花改工程處提供
蘇花安計畫3個改善路段為「東澳到南澳」、「和平到和中」，以及「和仁到崇德」，將既有路段截彎取直，總長約30公里。圖／蘇花改工程處提供
蘇花改工程處建議不在南澳設置休息站。記者林佳彣／攝影
蘇花改工程處建議不在南澳設置休息站。記者林佳彣／攝影

蘇花改 交通部 環評

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